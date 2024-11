Egmont Ehapa Media GmbH

Comic-Revolution: Marvel und Disney katapultieren Entenhausen ins Multiversum!

Berlin (ots)

Spektakuläre Verfolgungsjagden, waghalsige Experimente, atemberaubende Action à la Marvel Comics erstmals in Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB). Mit dem Titel "Onkel Dagobert und der Infinity-Taler" veröffentlicht Egmont Ehapa Media am 19. November eine außergewöhnliche Comic-Sensation.

LTB-Verleger Jörg Risken ist fasziniert:

"Wir freuen uns, mit der aktuellen Ausgabe von Walt Disney Lustiges Taschenbuch eine großartige Neuheit vermelden zu können. In dieser Ausgabe zeigen wir das Ergebnis der kreativen Zusammenarbeit des legendären Marvel-Autors Jason Aaron mit den besten Disney-Comiczeichnern. Diese bislang einmalige Kooperation ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir mit unseren klassischen Comictiteln immer wieder neue und überraschende Akzente setzen können."

Die Titel-Story des LTB 591 "Onkel Dagobert und der Infinity-Taler" stammt aus der Feder des beliebten Marvel-Autors Jason Aaron. Als Anspielung auf Carl Barks' "Christmas on Bear Mountain" setzte Aaron die klassische Dagobert Duck-Figur in ein Multiversum mit endlosen Möglichkeiten und Gefahren. Dagobert Duck trifft Dagobert Duck oder vielmehr mehrere Versionen seiner selbst aus unterschiedlichen Paralleluniversen. Dabei gilt es seinen Schatz, den wohlbehüteten Glückszehner, die Nummer eins, den Infinity-Taler, mit sämtlichen Zehnern zu vereinen. Es bleibt nicht aus, dass der griesgrämigste Dagobert von allen, sämtliche Zehner vereinen will, um seine anderen Dagobert-Varianten zu unterdrücken und der Reichste aller Welten zu werden. Und dann ist da noch Donald Duck ...

Für die zeichnerische Umsetzung von Jason Aarons Abenteuer "Onkel Dagobert und der Infinity-Taler" hat der Marvel-Autor einige der talentiertesten Disney-Künstler wie Paolo Mottura, Francesco D'Ippolito, Vitale Mangiatordi, Giada Perissinotto, Lucio Di Guiseppe und Arianna Consonni von Entenhausen ins Multiversum geholt. Das Cover wurde von Lorenzo Pastrovicchio gezeichnet.

Das Lustige Taschenbuch "Onkel Dagobert und der Infinity-Taler" (D: EUR 7,99, A: EUR 8,50, SFR 14.20) ist ab sofort auch online im Egmont Shop www.egmont-shop.de erhältlich. Ein wahres Lese-Vergnügen garantiert das multiversale LTB 591 mit 10 Geschichten aus dem Hier und Jetzt.

