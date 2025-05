ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 23/25

Mainz (ots)

Woche 23/25 Do., 5.6. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Marie Brand und die verfolgte Braut (VPS 20.14/HD/AD/UT) Marie Brand Mariele Millowitsch Jürgen Simmel Hinnerk Schönemann Dr. Engler Thomas Heinze Rasmus Tauber David Rott Paula Stetten Lara Feith Jana Lembowski Ulrike C. Tscharre Gwen Tauber Anna Brüggemann Jule Bundinger Vivien König Simon Stagad Rafael Gareisen Kyra Lees Hannah Gharib Benno Bundinger Benno Schulz Igor Kessler Mohammad-Ali Behboudi Helge Otte Christopher Köberlein und andere Schnitt: Fritz Busse Musik: Raoul A. Nagel Kamera: Uwe Neumeister Buch: Timo Berndt Regie: Michael Zens (Erstsendung 20.4.2024) Deutschland 2024 21.45 heute journal (VPS 21.55) 22.15 maybrit illner (VPS 22.25) 23.15 Markus Lanz (VPS 23.25) 0.30 heute journal update (VPSD 0.40) 0.45 neoriginal (VPS 0.55) Crystal Wall 1.10 neoriginal (VPS 1.20) Crystal Wall 1.40 neoriginal (VPS 1.50) Crystal Wall 2.05 neoriginal (VPS 2.15) Crystal Wall 2.25 Dr. Nice (VPS 2.35) 3.55 Blutige Anfänger (VPS 4.05) 4.40 hallo deutschland (VPS 4.50) 5.30 ("Der Pfau" verschiebt sich auf Do., 12.6.2025, 20.15 Uhr.) Woche 24/25 Sa., 7.6. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Der Samstagskrimi Ein starkes Team - Sterben auf Probe 21.45 heute journal (VPS 22.45) 22.00 Wilsberg - Bielefeld 23 (HD/AD/UT) Georg Wilsberg Leonard Lansink Ekki Talkötter Oliver Korittke Alexandra Holtkamp Ina Paule Klink Overbeck Roland Jankowsky Kommissar Harald Drechshage Stefan Haschke Kommissarin Nguyen Thuong Nhi Mai Duong Kieu Manni Höch Heinrich Schafmeister Merle Janina Fautz Margot Becker Karin Giegerich Ines Dorn Mira Bartuschek Jochen Hellwarth Rüdiger Klink Knut Lückewille Christoph Tomanek Björn Tilker Eddie Irle Jutta Julia Graflage Polizeibeamter Meyer Guido Renner Polizist Schröder Stephan Appleton und andere Schnitt: Sebastian Bonde Musik: Stefan Hansen Kamera: Ralf M. Mendle Buch: Stefan Rogall Regie: Dominic Müller (Erstsendung 11.1.2020) Deutschland 2020 23.30 das aktuelle sportstudio (VPS 23.00) 0.30 heute Xpress (VPS 0.00) 0.35 heute-show (VPS 0.05) 1.05 Filmnacht im ZDF (VPS 0.35) Salt 2.35 Tokio bebt (VPS 2.05) 4.05- Dr. Nice (VPS 3.40) 5.35 (Die Wiederholung "Länderspiegel" entfällt. "Der Staatsanwalt: Ein zweites Leben" verschiebt sich auf Sa., 21.6.2025, 21.45 Uhr und dann jeweils um einen Folgetermin.) Do., 12.6. Bitte Programmänderung ab 20.15 Uhr beachten: 20.15 Der Pfau (VPS 20.14) (Text und weitere Angaben s. Do., 5.6.2025, 20.15 Uhr) 21.55 heute journal (VPS 22.10) 22.25 maybrit illner (VPS 22.40) 23.25 Markus Lanz (VPS 23.40) (Weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen "Ein Mann namens Otto" verschiebt sich auf Do., 19.6.2025, 20.15 Uhr.) Woche 25/25 Do., 19.6. Bitte Programmänderung um 20.15 Uhr beachten: 20.15 Ein Mann namens Otto (VPS 20.14) (Text und weitere Angaben s. Do., 12.6.2025, 20.15 Uhr) 22.10 heute journal (VPS 21.45) 22.40 maybrit illner (VPS 22.15) 23.40 Markus Lanz (VPS 23.15) 0.45 heute journal update (VPS 0.30) 1.00 neoriginal (VPS 0.45) Crystal Wall 1.25 neoriginal (VPS 1.10) Crystal Wall 1.45 neoriginal (VPS 1.35) Crystal Wall 2.10 neoriginal (VPS 2.00) Crystal Wall 2.30 Madame Annie und ihre Familie (VPS 2.25) (Weiterer Ablauf ab 3.40 Uhr wie vorgesehen. "Jagen auf Französisch" entfällt.)

