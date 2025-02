Kölner Stadt-Anzeiger

NRW-Polizei übernimmt Dienste im Abschiebegefängnis Büren - Reul: Kapazitäten mussten unbedingt erhöht werden

Köln. (ots)

Beamte der Bereitschaftspolizei Bielefeld unterstützen den Vollzug in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige (UfA) in Büren. "Die Kapazitäten in der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Büren musste unbedingt erhöht werden", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitag-Ausgabe). Dies sei ein "konsequenter Schritt in der Migrationspolitik" gewesen. "Dieser Schritt musste schnell vollzogen werden", sagte Reul. Die Unterbringungseinrichtung musste mehr Menschen und auch mehr straffällig gewordene Personen unterbringen. "Das ist eine zusätzliche Herausforderung. Daher ist es gut, dass die Polizei hier zeitlich begrenzt aushilft, um die Sicherheit zu gewährleisten." Nach Angaben des NRW-Innenministeriums unterstützt die Polizei die UfA aktuell durch zwei Polizeivollzugsbeamtinnen- und beamten pro Schicht, also sechs pro Arbeitstag. Die Beamtinnen und Beamten übernehmen Aufgaben aus dem Allgemeinen Vollzugsdienst, das heißt sie betreuen und beaufsichtigen die untergebrachten Personen. In den Einrichtungen werden ansonsten Bedienstete der Bezirksregierung sowie private Sicherheitsdienste eingesetzt.

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell