Sonntag, 3. November 2024, 9.03 Uhr

37°Leben

ZDF-Programmhinweis Bitte Programmtext beachten!! Sonntag, 3. November 2024, 9.03 Uhr 37°Leben Risse in unserer Gesellschaft - Der Kampf ums Auto Ein Auto fahren oder nicht: Viele Besitzer lieben ihr Auto, es wird gepflegt, dient als Statussymbol. Doch es gibt auch die Gegner. Beide Seiten reagieren oft genervt. Host Ben Bode geht den Fragen nach: Parkraum überall, mehrspurige Straßen, jeder Ort muss mit dem Auto erreichbar sein, Verkehrsberuhigung, Fahrradwege und der Mangel an Parkplätzen. Er trifft zwei Kontrahentinnen, die eine ist gegen, die andere für das Auto. Anna Baatz (28) ist Sprecherin der Initiative "Berlin autofrei", die für eine lebenswerte Zukunft Autos aus der Hauptstadt verbannen und die größte autofreie Zone der Welt schaffen will. Obwohl der Senat die Initiative zunächst abgelehnt hat, kämpfen Anna und ihre Mitstreiter weiter für eine autofreie Stadt und streben eine Prüfung des Urteils durch das Landesverfassungsgericht an. Hanna Schönwald (26) ist Industriedesignerin und lebt in der Nähe von Hamburg. Sie pendelt mit dem Auto zur Arbeit in die Stadt und ist in ihrer Freizeit "Autonärrin und Schrauberin". Sie bezeichnet sich selbst als "Petrolhead" und wirbt in zahlreichen Publikationen für das Kfz und den Individualverkehr. Ben Bode konfrontiert beide Seiten immer auch mit den Argumenten der Gegenseite. Es gibt kaum ein Thema, das so emotionsgeladen ist in unserer Gesellschaft wie dieses. Werden die beiden Protagonistinnen über dieses Thema auch gemeinsam diskutieren können?

