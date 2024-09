ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 39/24

Mainz (ots)

Woche 39/24 Mi., 25.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Hamas - Macht durch Terror (VPS 22.44/HD/UT) Film von Rainer Fromm Deutschland 2024 Bitte streichen: Die Spur (Änderung bitte auch für die Wiederholung um 2.30 Uhr beachten.) Woche 42/24 Sa., 12.10. 17.35 plan b: Helfen, wenn es ernst wird Bitte Änderung beachten: Begleitung bis ans Lebensende Bitte streichen: Begleitung am Lebensende (Änderung bitte auch für die Wiederholung am Mi., 16.10.2024, 4.30 Uhr beachten.) Woche 44/24 So., 27.10. 9.03 37°Leben Bitte Titelergänzung beachten: Risse in unserer Gesellschaft - Jung gegen alt Mo., 28.10. 17.50 sportstudio live Fußball-Länderspiel der Frauen Deutschland – Australien . . . Bitte Änderung beachten: Kommentator: Norbert Galeske Bitte streichen: Gari Paubandt Mi., 30.10. 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, 2. Runde 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München Bitte Ergänzungen beachten: Kommentator: Gari Paubandt Moderation: Sven Voss Experte: René Adler

