Wahl in Großbritannien: ZDF-"auslandsjournal" über "ein erschöpftes Land"

Am 4. Juli 2024 wählt Großbritannien ein neues Parlament. Am Tag zuvor, am Mittwoch, 3. Juli 2024, 22.15 Uhr im ZDF, berichtet das "auslandsjournal" mit Moderatorin Antje Pieper über die Situation im Vereinigten Königreich fast fünf Jahre nach dem EU-Austritt. Zudem ist ab 0.45 Uhr im ZDF die 43-minütige "auslandsjournal"-Doku "Ein erschöpftes Land – Das Vereinigte Königreich wählt" zu sehen. Der Film von Hilke Petersen und Wolf-Christian Ulrich aus dem ZDF-Studio in London steht ab Mittwoch, 3. Juli 2024, 8.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Großbritannien wählt. Und die Briten finden sich – fast fünf Jahre nach dem EU-Austritt – in einem erschöpften Land wieder. Die politischen Kämpfe und die vor Jahrzehnten begonnene Sparpolitik haben Spuren hinterlassen. Große neue Handelsabkommen fehlen noch immer, die Wirtschaft schwächelt.

Das Gesundheitssystem ist heruntergekommen, jahrelange Streiks im öffentlichen Sektor lähmen das Land. Die Infrastruktur ist nicht fit für das 21. Jahrhundert. Von 14 Jahren Tory-Regierung bleibt jetzt bei vielen nur Ernüchterung, auch wenn der Traum von den Vorteilen des Brexits nicht verschwunden ist. Die oppositionelle Labour-Partei von Parteichef Keir Starmer führt schon lange in den Umfragen und könnte die Unterhaus-Wahlen am 4. Juli gewinnen.

Wird Premierminister Rishi Sunak, der Ende Mai für viele überraschend bekannt gab, dass Großbritannien am 4. Juli ein neues Parlament wählt, den Umfragetrend noch stoppen können? Seine Tories schicken mit Kandidaten in 635 Wahlkreisen die meisten Bewerber in das Rennen um die 650 Sitze im Londoner Unterhaus. Für die Labour-Partei treten 631 Kandidatinnen und Kandidaten an, ebenso viele haben die Liberaldemokraten aufgestellt. Und erstmals hat auch die rechtspopulistische Partei Reform UK Kandidaten in Wahlkreisen aufgestellt, in denen auch die Konservativen antreten.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

