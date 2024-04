ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Israel, Iran und Gaza – Eskalation unvermeidlich?

Israel will den Großangriff der Mullahs nicht unbeantwortet lassen. Die USA, Großbritannien, Frankreich und Jordanien halfen, den Luftangriff aus dem Iran abzuwehren, doch jetzt drängen sie auf Zurückhaltung bei der Vergeltung – auch Deutschland. Israel braucht aber die Solidarität seiner Verbündeten. Und die wurde zuletzt schon sehr strapaziert durch die Kriegsführung in Gaza, die auch sehr vielen Zivilisten und Helfern das Leben kostet. "Israel, Iran und Gaza – Eskalation unvermeidlich?" ist am Donnerstag, 18. April 2024, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Israel unterstützen und kritisieren – wie geht das? Wie soll Deutschland sich in dieser Lage verhalten? Und vor allem: Welche Politik braucht es jetzt gegen den Iran? Wie und wann wird Israel reagieren? Ist die Eskalation und damit ein großer Krieg noch vermeidbar?

Bei Maybrit Illner diskutieren der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour, die deutsch-israelische Politikberaterin Melody Sucharewicz, Abdul Kader Chahin, ein Comedian, Podcaster und Palästinenser, der sich gegen Antisemitismus engagiert, sowie die Politikwissenschaftlerin Düzen Tekkal und die Korrespondentin für internationale Sicherheit bei der "Washington Post" Souad Mekhennet.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

