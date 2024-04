ZDF

"Wie viel Mut brauchst du?" Drei neue Folgen "Terra Xplore" in der ZDFmediathek und im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Mut hilft den Menschen, Grenzen zu überwinden und selbstbestimmter zu leben. Doch wer mutig sein will, muss seine Komfortzone verlassen und sich seinen Ängsten stellen. Psychologe Leon Windscheid geht in der neuen "Terra Xplore"-Staffel dem Phänomen Mut auf den Grund. In drei Folgen trifft er Menschen, die den Mut gefunden haben, in ihrem Leben etwas ganz Neues zu wagen, und er lässt sich von Fachleuten unter anderem erklären, ob und wie Menschen lernen können, mutiger zu werden. Zu sehen sonntags, ab 28. April 2024, 18.30 Uhr, im ZDF. Alle drei Folgen stehen bereits in der ZDFmediathek und sind zehn Jahre lang verfügbar.

"Todesmutig – wann Mut für dich gefährlich wird"

Niklas Winter ist 35 Jahre alt und Extremsportler. Er stürzt sich im Wingsuit von Berggipfeln in die Tiefe und balanciert ungesichert auf dünnen Seilen über schwindelerregende Abgründe. Gleichzeitig fehlt ihm der Mut, sich privat auf eine feste Beziehung einzulassen. Von Verhaltensforscher Prof. Thorsten Pachur will Leon Windscheid in der ersten Folge der Staffel (Sonntag, 28. April 2024, 18.30 Uhr) wissen, warum Mut so ungleich in verschiedenen Lebensbereichen verteilt sein kann. Wie schafft man es, eine gesunde und gute Balance zwischen Mut und Übermut zu finden? Und warum ist es so wichtig, Kinder ihre eigenen Erfahrungen mit riskanten Situationen machen zu lassen?

"Trau dich, du selbst zu sein"

Mit gerade mal 22 Jahren nimmt Dominick Hannuschke einen Kredit über zwei Millionen Euro auf, um seinen Lebenstraum zu verwirklichen: Er kauft einen riesigen Bauernhof mit 300 Rindern. Sind manche Menschen einfach mutiger als andere? Oder lässt sich Mut lernen? Diesen Fragen geht Leon Windscheid in der zweiten Folge (Sonntag, 5. Mai 2024, 18.30 Uhr) nach. Psychologin Prof. Dr. Gabriele Oettingen erklärt ihm, warum positives Denken allein nicht zum Ziel führt, und von dem Philosophen Dr. Jörg Bernardy erfährt er, warum Mut und Angst keineswegs Gegensätze sind.

"Mut für andere: Vom TV-Star zum Lebensretter"

Tobi Schlegl hat eine erfolgreiche Karriere als Fernsehmoderator aufgegeben, um mit knapp 40 Jahren eine Ausbildung zum Notfallsanitäter zu machen. Außerdem ist er als Seenotretter im Mittelmeer aktiv. Zivilcourage, Mut für andere – Ideale, mit denen wir groß werden. Doch die meisten von uns mischen sich im Alltag bei Problemen lieber nicht ein. Was hält uns davon ab? Und wie können wir mutiger für andere werden? Das will Leon Windscheid in der letzten Folge (Sonntag, 12. Mai 2024, 18.30 Uhr) erfahren. Dafür spricht er mit dem Sozialpsychologen Prof. Kai Jonas über Hürden und Strategien von Zivilcourage. Und in einem Sozialexperiment will Leon Windscheid gemeinsam mit dem Gewaltpräventionstrainer Jens Mollenhauer herausfinden, ob und wann sich Menschen für das Opfer einer aggressiven oder rassistischen Konfrontation einsetzen.

Für "Terra Xplore: Wie viel Mut brauchst du?" sind Untertitel verfügbar.

Kontakt

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-16478.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos

Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell