ZDF-Programmänderung ab Woche 12/24

Woche 12/24 Mi., 20.3. Bitte Programmänderung ab 12.10 Uhr beachten: 12.10 ARD-Mittagsmagazin 13.00 Heute im Parlament (HD/UT) Regierungserklärung zum EU-Gipfel Reporterin: Ines Trams Moderation: Patricia Wiedemeyer (Weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen. "ARD-Mittagsmagazin" wird ab 13.00 Uhr weiterhin über die ARD ausgestrahlt. "heute - in Deutschland" entfällt.) -------------------- 20.15 Ghostbusters: Legacy Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription -------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.05 Die Spur (HD/UT) Glaube, Macht, Ideologie Das gefährliche Netz der Abtreibungsgegner Film von Sarah Ulrich und Ciara Cesaro-Tadic Kamera: Leonard Bendix, Lars Schwellnus Deutschland 2024 --------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 4.00 Die Spur (HD/UT) Glaube, Macht, Ideologie Das gefährliche Netz der Abtreibungsgegner Film von Sarah Ulrich und Ciara Cesaro-Tadic (von 23.05 Uhr) Kamera: Leonard Bendix, Lars Schwellnus Deutschland 2024 Fr., 22.3. Bitte Beginnzeitänderungen und Ergänzung beachten: 11.15 sportstudio live . . . ca. 12.25 Uhr Eiskunstlauf-WM Kür der Paare . . . Skeleton-Weltcup Männer Zusammenfassung aus Lake Placid/USA Kommentator: Martin Wolff . . . 12.40 ARD-Mittagsmagazin (VPS 12.30) (Weiterer Ablauf ab 14.00 Uhr wie vorgesehen.) --------------------- 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Lesestoff und Lesefeste Der Bücherfrühling 2024 Woche 13/24 Sa., 23.3. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 9.15 sportstudio live Weltcup Skispringen, Finale Skifliegen, Team Männer, 1. Durchgang Übertragung aus Planica/Slowenien Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ca. 10.15 Uhr Eishockey: DEL Playoffs Viertelfinale Spiel 3 Eisbären Berlin - Adler Mannheim Kommentator: Konstantin Klostermann ca. 10.25 Uhr Weltcup Skispringen, Finale Skifliegen, Team Männer, 2. Durchgang Übertragung aus Planica/Slowenien Kommentator: Stefan Bier Moderation: Lena Kesting Experte: Severin Freund ------------------------- zu Sa., 23.3. ca. 11.15 Uhr Alpiner Ski-Weltcup, Finale Abfahrt Frauen Übertragung aus Saalbach/Österreich Kommentator: Julius Hilfenhaus Moderation: Amelie Stiefvatter Experte: Marco Büchel ca. 12.25 Uhr Bob-Weltcup Monobob Frauen Zusammenfassung aus Lake Placid/USA Kommentator: Martin Wolff ca. 12.40 Uhr Bob-Weltcup Zweierbob Männer Zusammenfassung aus Lake Placid/USA Kommentator: Martin Wolff ca. 12.50 Uhr Eiskunstlauf-WM Kür der Frauen Zusammenfassung aus Montreal/Kanada Kommentatorin: Petra Bindl Freestyle-Weltcup, Finale bei sportstudio.de: Skicross aus Idre Fjäll/Schweden mit Kommentator Marc Windgassen ab 12.00 Uhr im Livestream 13.00 heute Xpress (VPS 12.18) 13.05 Heiraten ist nichts für Feiglinge (VPS 12.20) 14.35 heute Xpress (VPS 15.20) 14.40 Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 15.25) 15.25 Die Rosenheim-Cops (VPS 15.24/HD/AD/UT) Mord in der Molkerei Sven Hansen Igor Jeftic Tobias Hartl Michael A. Grimm Michael Mohr Max Müller Miriam Stockl Marisa Burger Marie Hofer Karin Thaler Patrizia Ortmann Diana Staehly Polizeidirektor Gert Achtziger Alexander Duda und andere Buch: Claudia Leins Regie: Jörg Schneider (Erstsendung 17.2.2015) 16.10 Die Rosenheim-Cops Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser (Weiterer Ablauf ab 17.00 Uhr wie vorgesehen. "Rosamunde Pilcher: Das Gespenst von Cassley" entfällt.) So., 24.3. Bitte Beginnzeitkorrekturen und Ausdruck beachten: 10.30 sportstudio livve . . . ca. 12.20 Uhr Bob-Weltcup, Finale Zweierbob Frauen und Viererbob Zusammenfassung aus Lake Placid/USA Kommentator: Martin Wolff ca. 12.40 Uhr Eiskunstlauf-WM Kür der Männer und im Eistanz Zusammenfassung aus Montreal/Kanada Kommentatorin: Petra Bindl 12.50 heute Xpress (VPS 12.15) 12.55 Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 12.20) Die Trödel-Show mit Horst Lichter (Erstsendung 31.5.2020) Deutschland 2020 (Weiterer Ablauf ab 14.10 Uhr wie vorgesehen.) Woche 14/24 Sa., 30.3. Bitte Programmänderung beachten: 17.35 plan b: Gold richtig (HD/UT) Neue Wege in der Schmuckherstellung Film von Jasmin Cilesiz (Erstsendung 19.11.2022) Fidschi/Deutschland/Uganda/Afghanistan 2022 ("plan b: Grün und exotisch" entfällt.)

