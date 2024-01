ZDF

ZDF-Programmhinweis

PW 04/24,15.05 Uhr

Bares für Rares

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!! Dienstag, 23. Januar 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren ein BMW R75/6-Montageset, eine Porzellanfigur, ein Armband, ein Gemälde von Detlev Nitschke, zwei Kerzenleuchter und eine Superman-Figur. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Mittwoch, 24. Januar 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren eine Madonna-Figur, eine Superman-Zeichnung, einen Kreuzanhänger, einen Zigarrenanzünder, Goldschmuck und einen Geißelgriff zum Aperschnalzen. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen. Donnerstag, 25. Januar 2024, 15.05 Uhr Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter Horst Lichter und sein Team präsentieren einen Weißgoldring, eine Technofix-"Mondbahn Nr. 262", Bison-Buchstützen, zwei Steiff-Teddybären, einen Silberpokal und eine Biedermeier-Parure. Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell