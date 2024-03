ZDF

Erstes Länderspiel im EM-Jahr: Frankreich – Deutschland live im ZDF

83 Tage vor dem Start der Heim-EM steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das erste Vorbereitungsspiel an – mit Rückkehrer Toni Kroos und sechs Neulingen, die noch kein Länderspiel absolviert haben. In Lyon tritt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag, 23. März 2024, 21.00 Uhr, gegen den aktuellen Vize-Weltmeister und zweimaligen Europameister Frankreich an. Ab 20.15 Uhr begrüßt Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer zu "sportstudio live" im ZDF. Bis 24.00 Uhr sind zudem weitere Länderspiele in Zusammenfassungen zu sehen.

Findet die deutsche Nationalmannschaft mit neuem Personal gegen einen der EM-Titelfavoriten auf den Erfolgsweg zurück? Live im ZDF, in der ZDFmediathek und auf sportstudio.de können die Fußballfans den Länderspieluftakt im EM-Jahr miterleben. Bei ZDF-Moderator Jochen Breyer sind dann die ZDF-Experten im Analyse-Einsatz, die auch bei der Europameisterschaft zum ZDF-Team gehören: Per Mertesacker und Christoph Kramer, beide Weltmeister von 2014. Live-Kommentator des Länderspiels Frankreich – Deutschland ist Oliver Schmidt.

In der Halbzeitpause gegen 21.45 Uhr meldet sich Christian Sievers mit dem "heute journal" aus Mainz. Und nach dem Live-Spiel sind Zusammenfassungen dieser Partien im ZDF zu sehen: Niederlande – Schottland, Irland – Belgien, Slowakei – Österreich, England – Brasilien und Dänemark – Schweiz.

Das letzte Wintersport-Wochenende im ZDF

Während das ZDF mit dem langen Fußballabend ins EM-Jahr startet, endet am selben Wochenende die lange Wintersport-Saison im Zweiten. Das Ski-alpin-Weltcup-Finale im österreichischen Saalbach, das Skisprung-Weltcup-Finale im slowenischen Planica und die Eiskunstlauf-WM im kanadischen Montreal stehen unter anderem auf dem Programm. "sportstudio live" ist am Freitag, 22. März 2024, von 11.15 bis 12.30 Uhr und von 15.05 bis 17.00 Uhr, am Samstag, 23. März 2024, von 9.15 bis 12.15 Uhr, und am Sonntag, 24. März 2024, von 10.30 bis 12.15 Uhr, mit Wintersport im ZDF auf Sendung. Auf sportstudio.de kommen weitere Livestreams hinzu, etwa vom Weltcup-Finale im Freestyle oder im Skicross.

