Drehstart für letzten NDR "Tatort" mit Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg)

Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) steht kurz vor der Pensionierung - und bereitet sich auf seine unsentimentale Art zusammen mit Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) und dem Vorgesetzten Roland Schladitz (Thomas Kügel) auf seinen Ruhestand vor. Wie ihn auf den letzten Metern eine spektakuläre Verbrecherjagd einholt, erzählt der "Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa", der vom 23. Januar bis zum 21. Februar in Kiel sowie in und um Hamburg entsteht. Buch und Inszenierung liegen bei mehrfachen Grimme-Preisträgern: "Borowski"-Headautor Sascha Arango und Regisseur Lars Kraume. Das Erste und die ARD Mediathek werden den "Tatort: Borowski und das Haupt der Medusa" im Jahr 2025 zeigen.

Zum Inhalt: Wenige Tage bevor er in seinen eigentlich unvorstellbaren Ruhestand geht, überlegt Klaus Borowski zum ersten Mal, was er in Zukunft tun möchte - ohne Verbrechen leben! Er denkt an eine weite Reise, weshalb er seinen Pass auf dem Bürgeramt verlängern lassen will. Doch dort gerät Borowski durch seine Beobachtungsgabe in einen ungeheuerlichen Fall, der ihn auch persönlich angeht und in einen Wettlauf gegen die Zeit zwingt. Zur Aufklärung bleiben nur vier Tage. Der Fall wird ganz Kiel in einen Ausnahmezustand versetzen ...

Neben den bereits Genannten spielen u. a. Anja Antonowicz (Rechtsmedizinerin Dr. Kroll), August Diehl (Sachbearbeiter Robert Frost), Corinna Kirchhoff (Elenore Frost), Anna von Haebler (Reiseberaterin Delia Petridis) und Quynh Anh Ha (Malerin Anna Massi).

Produzent*innen für Nordfilm sind Kerstin Ramcke und Sabine Timmermann, ausführender Produzent: Alfred Holighaus. Kamera: Jens Harant, Herstellungsleitung: Marcus Kreuz, Produktionsleitung: Patrick Brandt, Redaktion: Christian Granderath und Sabine Holtgreve (NDR).

Ab 2026 wird Almila Bagriacik im Zentrum eines neuen NDR Ermittler*innen-Teams in Kiel stehen. Wer dazu gehören wird, wird der NDR später bekanntgeben.

