3sat ist führendes Angebot für Wissenschaft und Kultur

ZDF-Intendant Norbert Himmler: "Grenzüberschreitender Blick ist wichtiger denn je"

Mit besonderen Programmakzenten hat 3sat im vergangenen Jahr seine Rolle als führendes Angebot für Kultur und Wissenschaft unterstrichen. Darüber hinaus setzt 3sat Akzente auch bei den jungen Zielgruppen mit Satire-Formaten wie "Till Reiners‘ Happy Hour" und "Bosetti Late Night". Die Show mit Sarah Bosetti wird in diesem Jahr mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Das jüngere Publikum erreicht 3sat, das Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, zudem unter der Marke "Pop Around The Clock". Der gleichnamige Thementag am 31. Dezember 2023 erzielte einen Marktanteil von 3,3 Prozent.

Breite Zuschauerakzeptanz über Ländergrenzen hinweg

Auch in der Gesamtschau geben die Zuschauerzahlen dem Drei-Länder-Sender recht: Mit 1,4 Prozent Marktanteil war 2023 für 3sat eines der erfolgreichsten Jahre in der Sendergeschichte. 123.000 Visits verzeichnete die 3sat-Mediathek täglich. Immer größer wird das Publikum des YouTube-Kanals "Scobel" mit 3sat-Moderator Gert Scobel: 148.000 Nutzerinnen und Nutzer zählt das Angebot inzwischen.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "In diesem Jahr feiert 3sat seinen 40. Geburtstag. Der Erfolg zeigt, dass die Idee eines gemeinsamen Kultursenders für den deutschsprachigen Raum nichts von ihrer Aktualität verloren hat. Im Gegenteil: In Zeiten von Fake News, Kriegen und Konflikten ist der Blick über Grenzen hinweg wichtiger denn je."

Themenvielfalt und Meinungspluralismus

Das "3satThema" bot dem Publikum mehrfach Gelegenheit, sich intensiv mit einer Frage auseinanderzusetzen – die Themen reichten von "3satThema: Energiewende" bis zu dem "3satThema: Wer pflegt wen?". 3sat pflegt zudem den anderen Blick und schickte den Kabarettisten Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig in " Beim Pelzig auf der Bank – Scheiß Geld" auf die Suche nach dem Reichtum. Einen besonderen Themenabend anlässlich des 100. Gründungstages der Republik Türkei bot der Sender zweisprachig in türkisch und deutsch an. Die erfolgreichste Wissenschaftsdoku des Jahres mit dem Titel " Unser Sexleben – Wen liebe ich, wann und warum?" kam am 12. Januar 2023 auf einen Marktanteil von 1,9 Prozent.

In diesem Jahr wird sich 3sat mit der Reihe "Das Geheimnis der Meister" detektivisch den großen deutschen Malerinnen und Malern nähern. Wladimir Kaminer tourt nach seiner Doku-Reihe "Kaminer Inside: Wie isst Deutschland, die Schweiz, Österreich?" erneut durch die drei 3sat-Länder. Diesmal im Fokus: Bräuche und Traditionen.

