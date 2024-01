ZDF

"maybrit illner" im ZDF über Regieren unter Protest

Der Sparhaushalt der Ampel hat weder der Koalition noch dem Land Ruhe gebracht – das Jahr 2024 beginnt mit Demonstrationen, Blockaden und Streiks. Bauern demonstrieren gegen Subventionskürzungen bei Agrardiesel und KfZ-Steuern. Spediteure, Handwerker und Gastronomen schließen sich an. Lokführer streiken für mehr Geld und weniger Stress – Ärzte auch. "Regieren unter Protest – was wird die Ampel noch durchsetzen?" ist am Donnerstag, 11. Januar 2024, 22.15 Uhr im ZDF, das Thema in der ersten Ausgabe von "maybrit illner" im neuen Jahr.

Woher kommt der versammelte Protest? Blockieren Lobbys das Land? Sind die Bürger überfordert mit den vielen Veränderungen, Auflagen und höheren Preisen? Oder ist die Politik der Ampel nur handwerklich schlecht gemacht? Was wird diese Regierung noch durchsetzen und um welchen Preis?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, sowie die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh und die stellvertretende Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros, Maria Fiedler.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

