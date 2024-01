ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 2/24

Woche 2/24 Mi., 10.1. 14.05 sportstudio live Biathlon-Weltcup 4x6 km Staffel Frauen . . . Bitte streichen: Expertin: Laura Dahlmeier Do., 11.1. 14.05 sportstudio live Biathlon-Weltcup 4x7,5 km Staffel Männer . . . Bitte streichen: Expertin: Laura Dahlmeier Fr., 12.1. 23.15 aspekte Bitte nochmalige Änderung beachten: Analoge Medien neu entdeckt Die Renaissance des Sinnlichen Bitte streichen: Die Grenzen des Digitalen Woche 3/24 Sa., 13.1. Bitte Ergänzungen und Beginnzeitkorrektur beachten: 9.30 sportstudio live Eishockey: DEL, 37. Spieltag Pinguins Bremerhaven - Kölner Haie Zusammenfassung von Freitagabend Kommentator: Konstantin Klostermann . . . ca. 11.50 Uhr Rodel-Weltcup und Rodel-EM Frauen, 2. Lauf . . . ca. 17.10 Uhr Rodel-Weltcup und Rodel-EM Doppelsitzer Frauen und Männer . . . ----------------- zu Sa., 13.1. ca. 17.50 Uhr Bob-Weltcup Zweierbob Männer, 2. Lauf . . . Snowboard-Weltcup Parallel-Riesenslalom Frauen und Männer Zusammenfassung aus Scuol/Schweiz Kommentator: Marc Windgassen Moderation im Studio: Katja Streso Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 5 km Langlauf Frauen aus Oberstdorf mit Kommentatorin Eike Papsdorf ab ca. 14.45 Uhr im Livestream. So., 14.1. Bitte Ergänzungen beachten: 10.13 sportstudio live . . . ca. 17.00 Uhr Rodel-Weltcup und Rodel-EM Männer, 2. Lauf . . . ca. 17.50 Uhr Rodel-Weltcup und Rodel-EM Teamstaffel . . . ------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF Royal (VPS 18.01/HD/UT) König Frederik X. - Thronwechsel in Kopenhagen Moderation: Christina v. Ungern-Sternberg Königshaus-Expertin: Julia Melchior

