Biathlon aus Ruhpolding an fünf Tagen live im ZDF

Nach dem Weltcup im thüringischen Oberhof geht es für die Biathlon-Elite gleich weiter ins bayerische Ruhpolding. Von Mittwoch, 10., bis Sonntag, 14. Januar 2024, steht in den Chiemgauer Alpen das traditionsreiche Biathlon-Live-Ereignis mit insgesamt sechs Rennen an. Das ZDF überträgt an allen fünf Wettkampftagen live.

"sportstudio live" aus Ruhpolding

Los geht es am Mittwoch, 10. Januar 2024, 14.05 im ZDF und in der ZDFmediathek. Biathlon-Moderator Alexander Ruda begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zur "sportstudio live"-Übertragung der 4x6-Kilometer-Staffel der Frauen. Biathlon-Expertin Laura Dahlmeier und Biathlon-Experte Sven Fischer bringen erneut ihr Fachwissen ein. Kommentator des Rennens ist Volker Grube, Co-Kommentator Herbert Fritzenwenger.

Am Donnerstag, 11. Januar 2024, ist "sportstudio live" ebenfalls von 14.05 bis 16.00 Uhr aus Ruhpolding auf Sendung – dann mit der Übertragung der 4x7,5-Kilometer-Staffel der Männer.

Der 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen in Ruhpolding steht am Freitag, 12. Januar 2024, ab 14.05 Uhr auf dem ZDF-Programm. Allerdings ist "sportstudio live" dann bereits seit dreieinhalb Stunden on air: Bereits ab 10.35 Uhr rückt der Ski-alpin-Weltcup mit dem Super-G der Frauen im österreichischen Zauchensee in den Blick (Kommentator: Julius Hilfenhaus). Nach einer Zusammenfassung von der Kür der Paare bei der Eiskunstlauf-EM im litauischen Kaunas (Kommentatorin: Petra Bindl) folgt ab 12.10 Uhr die Übertragung des Super-G der Männer aus dem schweizerischen Wengen (Kommentator: Michael Pfeffer, Moderatorin: Amelie Stiefvatter, Experte: Marco Büchel).

Das lange Wintersport-Wochenende im ZDF

Die ganze Vielfalt der Wintersport-Weltcups in Live-Übertragungen und Zusammenfassungen können die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, 13. Januar 2024, von 9.30 bis 18.05 Uhr, und am Sonntag, 14. Januar 2024, von 10.13 bis 18.00 Uhr, im ZDF erleben. Als Moderatorin im Studio begleitet Katja Streso die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die beiden langen Wintersport-Tage und zu den verschiedenen Wettkampfstätten. Aus Ruhpolding überträgt "sportstudio live" am Samstag ab 14.20 Uhr den 10-Kilometer-Sprint der Männer und am Sonntag ab 12.25 Uhr die 10-Kilometer-Verfolgung der Frauen sowie ab 14.40 Uhr die 12,5-Kilometer-Verfolgung der Männer. Ebenso stehen dann die Ski-alpin-Weltcuprennen der Frauen in Zauchensee und der Männer in Wengen auf dem ZDF-Live-Programm. Hinzu kommen Live-Übertragungen von den Weltcups der Nordischen Kombinierer in Oberstdorf (Kommentatorin: Eike Papsdorf, Moderator: Norbert König) und der Skispringer im polnischen Wisla (Kommentator: Stefan Bier, Moderatorin: Lena Kesting, Experte: Severin Freund). Ebenfalls im Programm: Zusammenfassungen des Rodel-Weltcups in Innsbruck (Kommentator: Norbert Galeske) und des Bob-Weltcups in St. Moritz (Kommentator: Michael Kreutz).

Noch mehr Informationsvielfalt online

Die Wintersport-Weltcup-Wettbewerbe können jederzeit auch in den ZDF-Online-Angeboten verfolgt werden – im Livestream oder im Liveticker auf sportstudio.de, über die Social-Media-Kanäle oder zeitunabhängig in den Highlight-Videos in der ZDFmediathek.

Noch mehr Live-Sport am 10. und 14. Januar 2024 im ZDF

Am Mittwoch, 10. Januar 2024, starten im ZDF nicht nur die fünf Biathlon-Tage aus Ruhpolding – abends ab 19.25 Uhr steht auch das Eröffnungsspiel der Handball-EM zwischen Deutschland und der Schweiz auf dem ZDF-Live-Programm. Das zweite Vorrundenspiel der deutschen Handballer gegen Nordmazedonien ist am Sonntag, 14. Januar 2024, 20.15 Uhr, ebenfalls im ZDF zu sehen.

