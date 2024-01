ZDF

ZDF-Programmhinweis Bitte Programmtext beachten!! Sonntag, 11. Februar 2024, 9.30 Uhr Orthodoxer Gottesdienst Öffne mir die Augen Aus der Gemeinde der Hl. Stefan, Cassius, Florentius in Bonn Wer an Jesus glaubt, erfährt Gutes. In seiner Nachfolge sollen die Glaubenden Gutes bringen und so Hoffnung in der Welt sein, erklärt Pfarrer Cătălin Preda mit Blick auf das Tagesevangelium. In Deutschland leben über drei Millionen orthodoxe Christen. Einmal im Jahr überträgt das ZDF eine "Göttliche Liturgie", 2024 aus der rumänischen orthodoxen Gemeinde in Bonn. Die Kirche ist im in Rumänien verbreiteten Stil der Holzkirchen gestaltet. Die Gemeinde in Bonn gehört zur Rumänischen Orthodoxen Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa mit Sitz in Nürnberg. Sie zählt mehr als 1500 Gläubige, die im Großraum Bonn leben. Gegründet wurde sie 2009. Seit 2018 feiern die Gläubigen ihre Gottesdienste in der Holzkirche am Rheinufer. Der Gottesdienst wird in Rumänisch und Deutsch gefeiert. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Schola der Gemeinde. Im Anschluss an den Gottesdienst stehen Mitglieder der Gemeinde und der Orthodoxen Kirche in Deutschland bis 15.00 Uhr für Fragen am Telefon zur Verfügung unter der Nummer 0700 – 14 14 10 10 (6 Cent/Minute, Festnetz Deutsche Telekom, abweichender Mobilfunktarif). Weitere Informationen sind aktuell im Internet unter www.gottesdienste.zdf.de zu finden.

