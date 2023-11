ProSieben

Neuer fester Partner für Ruth Moschner: Alvaro Soler rätselt bei "The Masked Singer"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Good News bei "The Masked Singer": Ruth Moschner bekommt einen neuen festen Partner im Rateteam. Sänger Alvaro Soler nimmt neben der Moderatorin Platz und will den Stars unter den Masken auf die Schliche kommen. Bad News: Damit scheidet Alvaro Soler erneut als Star unter einer Maske aus. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Oder?! Die neue "The Masked Singer"-Rätselrunde startet am Samstag, 18. November 2023, 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn.

Alvaro Soler: "Ich finde es richtig krass, wie geheim es hier überall zugeht. Man weiß wirklich nichts! Das ist wie beim Secret Service, einfach absurd. Und ich weiß noch, wie geflasht ich als Rateteamgast vor zwei Jahren war von den faszinierenden Masken und den künstlerischen Outfits. Deshalb freue ich mich umso mehr auf den Start in diesem Jahr, auch wenn es sicher wieder superschwierig wird, herauszufinden, wer unter der Maske steckt."

Kollegin Ruth Moschner heißt ihren neuen Partner herzlich willkommen: "Ich glaube, dass sich gerade die weiblichen Fans sehr über seine Anwesenheit und seinen Charme freuen werden. Außerdem hat Alvaro ja mit seinem früheren Gastaufritt im Panel bewiesen, dass er sehr gut im Raten ist, denn damals hat er wertvollen Input geliefert. Das hat unser Team sehr bereichert!"

Sollten die beiden Rateteammitglieder mal selbst unter eine Maske schlüpfen, hat der Sänger für Ruth Moschner den Durchblick. Alvaro Soler: "Es müsste etwas sein, das ihre detektivischen Fähigkeiten widerspiegelt. Ich glaube, eine Lupe wäre gut." Sich selbst würde er Flügel verleihen: "Ich bin halb spanisch, halb deutsch, habe in Tokio gelebt. Dieses Weltenbummler-Ding sollte rüberkommen. Ein Flugzeug vielleicht. Ich bin einfach ein Flugzeug." (lacht)

Ein komplettes Interview mit Alvaro Soler sowie Ruth Moschner gibt es auf der "The Masked Singer"- Presseseite.

Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Produziert wird die Rätselshow von Endemol Shine Germany.

"The Masked Singer" - die neunte Staffel ab 18. November 2023, samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn // Show zwei am Sonntag, 26. November 2023, um 20:15 Uhr, live

Pressekontak Frank Wolkenhauer Communications & PR Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07-1158 email: frank.wolkenhauer@seven.one Photo Production & Editing Tabea Werner phone: +49 (0) 89 95 07-1167 email: tabea.werner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell