ProSieben

"Schmerzhafte Entscheidung." ProSieben-Journal #ZOL läuft am 20. Dezember das letzte Mal

Unterföhring (ots)

Das ProSieben-Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live." läuft am 20. Dezember nach dann 77 Sendungen das letzte Mal. 2024 wird der Sender #ZOL nicht fortsetzen.

ProSieben-Chef Hannes Hiller: "Das ist eine sehr schmerzhafte Entscheidung, #ZOL 2024 nicht weiterzumachen. Ich danke dem #ZOL-Redaktionsteam und unseren Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel, dass sie stets mit höchstem Einsatz und großer Leidenschaft an #ZOL gearbeitet haben."

Was bedeutet das für die Zukunft?

Hiller: "ProSieben wird sein journalistisches Engagement nicht reduzieren. Wir werden in Zukunft versuchen mehr Reportagen unter dem Label 'ProSieben THEMA.' in der Prime Time zu senden. Für diese Reportagen ist ProSieben in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet worden."

Wie geht es mit den Moderator:innen weiter?

Hiller: "Mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel wollen und werden wir weiter eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten."

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell