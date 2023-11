ProSieben

Sebastian Pufpaff trainiert mit Olympiasieger Francesco Friedrich in Winterberg

Die "TV total WOK WM" am Samstag live auf ProSieben

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots)

9. November 2023. Von Wok zu Bob - und wieder zurück in den Wok. Dieses Jahr stellt Sebastian Pufpaff alle Weichen auf "Sieg" bei der "TV total WOK WM". Für das sportliche Großereignis am Samstag live auf ProSieben trainiert er in der Wettbewerbsstätte Winterberg mit dem amtierenden doppelten Olympiasieger (Zweier- und Viererbob, 2022) Francesco Friedrich und dessen Viererbobteam. Francesco kennt die Strecke in und auswendig. Kann Puffi seine Tipps für die berühmt berüchtigte Kurve 9 erfolgreich nutzen? Oder scheitert der Moderator schon beim Anschieben und Einsteigen?

Die Konkurrenz schläft nicht, Joey Kelly hat 19-jährige Wok-Erfahrung und größte Motivation, seinen aktuellen Weltmeister-Titel für Irland auch 2023 zu verteidigen. Hat Pufpaff eine Chance gegen die Wok-Legende? Nach seinem ersten Lauf im Viererbob mit knapp 130 km/h zeigt der Moderator sich beeindruckt: "Ich hab's überlebt! Scheiß die Wand an war das schnell. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn das nicht die beste Vorbereitung auf die WOKWM gewesen ist, dann weiß ich auch nicht."

Alle Teams und Teilnehmer:innen finden Sie hier: https://www.prosieben.de/serien/tv-total

Das Erfolgsteam aus Elton und Ron Ringguth übernimmt auch in diesem feierlichen Jahr Moderation und Kommentar. Beim Start entlocken Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar den Fahrer:innen Erfolgsstrategien. Im Ziel interviewt Sophia Thomalla die Wok-Sportler:innen.

Produziert wird die "TV total WOK WM" von Raab TV.

Tickets gibt es unter wok-wm.de

Das ProSieben-WOK-Spektakel:

Die "TV total WOK WM" am Samstag, 11. November 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

"TV total WOK WM - Das Qualifying" am Freitag, 10. November 2023, auf ProSieben und auf Joyn

Pressekontakt:

Nathalie Galina

Communications & PR

Unit Show&Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186

email: nathalie.galina@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell