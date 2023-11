ProSieben

Jenke hoch Drei: ProSieben zeigt drei neue Programme mit Jenke von Wilmsdorff

Unterföhring (ots)

7. November 2023. Drei Mal ProSieben. Drei Mal Prime Time. Drei Mal Jenke. Drei Montage in Folge präsentiert TV-Journalist Jenke von Wilmsdorff ab dem 27. November drei unterschiedliche Themen - mit gleichermaßen besonderer Relevanz.

Für "JENKE. Das Zucker-Experiment: Wie krank macht Zucker?" am Montag, 27. November, konsumiert der Fernsehjournalist täglich ein Kilogramm Zucker. Die dramatischen gesundheitlichen Folgen nach nur kurzer Zeit überraschen auch den erfahrenen Extrem-Reporter.

In "JENKE. CRIME. Der Kampf gegen die Mafia": sucht Jenke von Wilmsdorff am Montag, 4. Dezember, Antworten auf die Fragen: Welchen Einfluss hat die italienische Mafia in Deutschland auf unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und unsere Sicherheit? Jenke von Wilmsdorff spricht mit ehemaligen Mafiosi, mit BKA-Ermittlern und Zollfahndern, mit Angehörigen von Mafia-Opfern und mit mutigen Kämpfern gegen die Kartelle. Wie groß ist die Gefahr für uns in Deutschland?

Eine Woche später geht es im "JENKE. REPORT." um "Künstliche Intelligenz: Viel Hoffnung, viel Gefahr und das ganz große Geld". Chance oder Risiko - was überwiegt bei dieser technischen Entwicklung, die sich nicht mehr aufhalten lässt? Eins ist sicher: wir werden mit der KI leben müssen.

"JENKE. Das Zucker-Experiment: Wie krank macht Zucker?" am Montag, 27. November 2023, um 20:15 Uhr, auf ProSieben

"JENKE. CRIME. Der Kampf gegen die Mafia" am Montag, 4. Dezember 2023, um 20:15 Uhr, auf ProSieben

"JENKE. REPORT. Künstliche Intelligenz: Viel Hoffnung, viel Gefahr und das ganz große Geld" am Montag, 11. Dezember 2023, um 20:15 Uhr, auf ProSieben

