PHOENIX

phoenix Programmhinweis: Katar - die gekaufte WM?

Montag, 14. November 2022, 15.30 Uhr

Bonn (ots)

Ein phoenix-Film von Angela Claren-Moringen

Korruption, moderne Sklaverei, Homophobie: Die FIFA-WM 2022 im Emirat Katar wird von Skandalen überschattet. Wie kam das größte Fußballereignis der Welt in den kleinen, reichen Wüstenstaat im Nahen Osten, einem autoritär regierten Land, in dem die Rechtsprechung durch die Scharia erfolgt? Acht Stadien wurden für das Turnier fertig gestellt, in einem Land, dass keine Fußballtradition hat. Beeindruckenden Prachtbauten stehen katastrophale Arbeits- und Lebensbedingungen der Gastarbeiter gegenüber, die weitgehend rechtelos auf den Großbaustellen schufteten. Während Vertreter Katars eine positive Entwicklung in ihrem Land unterstreichen, ist von vielen tausend toten Arbeitern auf den Baustellen im Land die Rede.

Sollte die WM angesichts gravierender Menschenrechtsverletzungen und einer skandalösen Vergabe jetzt noch boykottiert werden? Oder wird gegenüber Katar mit zweierlei Maß gemessen und eine Schmierenkampagne gegen ein arabisches Land gefahren?

Die Sendung greift wichtige Momente der vergangenen zwölf Jahre rund um die WM auf, beginnend mit der umstrittenen FIFA-Vergabe an Katar im Jahr 2010. Eine sportpolitische Einordnung gibt Florian Bauer, der Katar mehrfach als Journalist bereist hat.

Weitere Ausstrahlungen:

Dienstag, 15. November 2022, 9.30 Uhr

Donnerstag, 17. November 2022, 10.30 Uhr

Der Film ist außerdem ab sofort abrufbar in den Mediatheken von ARD und ZDF.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell