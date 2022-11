Deutsche AIDS-Gesellschaft e.V. (DAIG)

Deutsche AIDS-Gesellschaft: AIDS ist nicht vorbei!

Die Deutsche AIDS-Gesellschaft (DAIG e.V.) weist anlässlich des Welt-AIDS-Tages darauf hin, dass in Deutschland auch heute noch Menschen an AIDS erkranken. Obwohl die Zahl der HIV-Neuinfektionen in den letzten Jahren insgesamt zurückgegangen ist, wird laut Robert-Koch-Institut in Deutschland immer noch ein Drittel der Diagnosen erst bei fortgeschrittenem Immundefekt gestellt. In 18% der Fälle liegt bei der HIV-Erstdiagnose bereits eine AIDS-definierende Erkrankung vor. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren nicht zurückgegangen, obwohl das Auftreten von AIDS durch eine rechtzeitige HIV-Testung und einen raschen Therapiebeginn verhindert werden könnte.

Neben den späten HIV-Diagnosen erkranken bei uns derzeit aber auch Menschen an AIDS, deren HIV-Infektion bereits bekannt ist. Sie sind zum Teil während der COVID-Pandemie aus der regelmäßigen Betreuung verschwunden und werden jetzt schwer krank in Kliniken aufgenommen. Dazu der Vorsitzende der Deutschen AIDS-Gesellschaft Prof. Dr. Stefan Esser: "Wir sehen bei uns in letzter Zeit leider wieder vermehrt AIDS-Fälle. Wir dürfen durch das aktuelle Infektionsgeschehen bei COVID HIV nicht aus dem Blick verlieren, sonst gefährden wir unsere Erfolge auf dem Gebiet der HIV-Prävention- und Therapie. Niemand sollte heute noch an AIDS erkranken."

UNAIDS hat die Beendigung von AIDS bis zum Jahr 2030 zum politischen Ziel erklärt. Dieses Ziel verfehlt Deutschland aktuell noch deutlich. Die Deutsche AIDS-Gesellschaft wird sich deshalb auch weiterhin für eine breit aufgestellte HIV-Prävention einsetzen, um späte Diagnosen und insbesondere AIDS-Fälle zu vermeiden. Das Thema HIV darf nicht durch andere gesundheitspolitische Herausforderungen überlagert werden und in Vergessenheit geraten. HIV und AIDS sind nicht verschwunden.

