ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 21/23

Mainz (ots)

Woche 21/23 Mi., 24.5. 9.05 Volle Kanne - Service täglich Bitte Änderung beachten: Moderation: Nadine Krüger Bitte streichen: Florian Weiss Do., 25.5. 9.05 Volle Kanne - Service täglich Bitte Änderung beachten: Moderation: Carsten Rüger Bitte streichen: Florian Weiss (Änderung bitte auch für Fr., 26.5.2023, 9.05 Uhr beachten.) Fr., 26.5. 23.30 aspekte Bitte Ergänzung beachten: Wohnideen für die Zukunft: visionär oder realitätsfremd? Woche 22/23 So., 28.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Achtung Betrug! Miese Tricks an Tür und Telefon Film von Anja Marx und Oliver Koytek Deutschland 2023 Woche 23/23 So., 4.6. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.45 Precht (HD/UT) Kein Platz mehr für den Menschen? Macht KI uns überflüssig? Richard David Precht im Gespräch mit Mercedes Bunz Deutschland 2023

