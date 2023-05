ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 20/23

Mainz (ots)

Woche 20/23 Fr., 19.5. 23.00 ZDF Magazin Royale Bitte Ergänzung beachten: Zweikanalton Woche 21/23 Mo., 22.5. 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Immerstill Bitte Ergänzung beachten: Dolby digital 5.1 Woche 22/23 Sa., 27.5. 17.35 plan b: Wischen, Waschen, Schrubben Bitte Korrektur beachten: Nachhaltig sauber machen Bitte streichen: saubermachen (Korrektur bitte auch für die Wiederholung am Mi., 31.5.2023, 5.00 Uhr beachten.) So., 28.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Deutschland 2023 ("ZDF.reportage: Deutschland, Deine Supermärkte" entfällt.) Woche 23/23 Sa., 3.6. 15.45 sportstudio live UEFA Women's Champions League FC Barcelona - VfL Wolfsburg Finale . . . Bitte streichen: Dolby digital 5.1 ________________________ zu Sa., 3.6. Bitte nochmalige Änderung beachten: 5.15- ZDF.reportage (VPS 5.14/HD/UT) 5.45 Die Verkaufsprofis Mit Vertretern unterwegs Film von Walter Krieg (vom 19.3.2023) Deutschland 2023 (Die Wiederholung "ZDF.reportage: Deutschland, Deine Supermärkte" entfällt.) Woche 24/23 Sa., 10.6. 20.25 sportstudio UEFA Champions League Bitte Ergänzung beachten: Manchester City – Inter Mailand Finale Übertragung aus dem Atatürk Olympiastadion in Istanbul . . .

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell