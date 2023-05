ZDF

ZDF überträgt Finale der UEFA Women's Champions League

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Das erste Finale in der Fußball-Königsklasse der Frauen, das in einem ausverkauften Stadion stattfindet, ist zudem live im Free-TV zu sehen: Das ZDF überträgt am Samstag, 3. Juni 2023, ab 15.45 Uhr, das Endspiel in der UEFA Women's Champions League zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg. Anpfiff im Eindhovener Stadion ist um 16.00 Uhr.

Im Rahmen einer Sublizenzvereinbarung zwischen der Europäischen Rundfunkunion und dem Streamingdienst DAZN erhält das ZDF die entsprechenden Medienrechte eingeräumt.

Der FC Barcelona steht zum dritten Mal in Folge im Champions-League-Finale der Frauen – 2021 gewannen die Fußballerinnen des spanischen Meisters die europäische Königsklasse, im vergangenen Jahr unterlagen sie den bisherigen Rekordsiegerinnen von Olympique Lyon. Der VfL Wolfsburg hat bisher zweimal die Champions League gewonnen – 2013 und 2014.

Das Finale 2023 im ZDF kommentiert Live-Reporterin Claudia Neumann. Zu "sportstudio live" aus Eindhoven begrüßt ZDF-Moderator Sven Voss die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstagnachmittag im Zweiten – Start für einen abwechslungsreichen Sportsamstag im ZDF: Nach dem Champions-League-Finale der Frauen folgt um 18.15 Uhr die "planet e."-Reportage "Tore für die Umwelt – Wie Fußball nachhaltig werden soll". Und nach der 19.00-Uhr-"heute"-Sendung rückt ab 19.25 Uhr im ZDF das zweite Endspiel des Tages in den Fokus: das DFB-Pokal-Finale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Katrin Müller-Hohenstein führt als Moderatorin durch den Pokalabend, Per Mertesacker ist als Experte dabei, die Partie kommentiert Oliver Schmidt, als Co-Kommentator ist Hanno Balitsch im Einsatz.

Die "sportstudio live"-Übertragungen werden im ZDF mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.

Kontakt Bei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend die Pressemappe

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell