ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 21. Mai 2023, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Retro-Fieber im "Fernsehgarten"! Andrea Kiewel macht mit ihren prominenten Gästen und den Zuschauern eine Zeitreise zurück in die 80er und 90er, mit viel Musik, Mode, Tanz, Sport und Spiel. Gäste: Henry Maske, Pierre Littbarski, Maren Gilzer, Aleksandra Bechtel, Joachim Llambi, Oli.P, Guildo Horn, Snap!, Captain Jack, Real McCoy, John Parr, Katrina from Katrina and The Waves, Musical "Rock Of Ages" und andere.

