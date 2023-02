ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 19. März 2023, 18.30 Uhr

Terra Xpress

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 19. März 2023, 18.30 Uhr Terra Xpress Gefasst! Neue Fahndungsmethoden Moderne Fahndungsmethoden machen es möglich, lang zurückliegende Verbrechen aufzuklären. Die digitale Forensik ist auf dem Vormarsch. Aber kann sie menschliche Fähigkeiten ersetzen? Dirk Labudde ist Forensiker. Er kommt ins Spiel, wenn die Lösung eines Kriminalfalles mit herkömmlichen Methoden aussichtslos erscheint. Mithilfe von Computerprogrammen und 3-D-Rekonstruktionen kann er sogar den Mörder von der Teufelstalbrücke überführen. Sind selbst Profiler und Super-Recognizer auf lange Sicht durch künstliche Intelligenz ersetzbar, oder übertreffen ihre Fähigkeiten jede Software? "Terra Xpress" geht mit Deutschlands bekanntem Gedächtnis-Talent, Michael Aschenbrenner, sowie mit dem renommierten Profiler Alexander Horn dieser spannenden Frage nach. Dem Zollfahndungsamt München gelingt in Augsburg unlängst ein aufsehenerregender Coup gegen eine Online-Fakeshop, der in einem Keller, mitten in der Stadt, betrieben wird. Dort werden Schmuggelware und gefälschte Produkte im großen Stil umgesetzt, von Kosmetika über Nahrungsergänzungsmittel bis hin zu nicht zugelassenen Arzneimitteln. Kein Einzelfall. Längst haben Kriminelle in der EU mafiaartige Strukturen etabliert. Ihre Gewinne durch Schmuggel und Fälschungen sind immens. Doch Ermittler verfolgen neue Spuren.

