ZDF-Programmänderung ab Woche 7/23

Woche 7/23 Mo., 13.2. Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.30 ZDF spezial (HD/UT) Hilfe und Verzweiflung im Erdbebengebiet Die Katastrophe in der Türkei und Syrien Moderation: Matthias Fornoff (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "WISO" entfällt.) Di., 14.2. Bitte Programmänderung um 3.55 Uhr beachten: 3.55 SOKO Köln (VPS 3.54/HD/AD/UT) Lieber Gott, lass Abend werden (von 18.00 Uhr) Helena Jung Sonja Baum Matti Wagner Pierre Besson Jonas Fischer Lukas Piloty Lilly Funke Tatjana Kästel Vanessa Haas Kerstin Landsmann Dr. Adam Makena Stephen Appleton Camilla Hildebrand Katharina Thalbach und andere Schnitt: Steffen Pohl Musik: Oliver Lutz Kamera: Georg Nikolaus Buch: Christoph Wortberg Regie: Nils Keller Deutschland 2023 (Weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "WISO" entfällt.) Woche 10/23 So., 5.3. 22.15 neoriginal Neue Folgen Trapped III - Gefangen in Island (1) Bitte streichen: Originalton Mi., 8.3. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Achtelfinale, Rückspiele Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Sven Voss _________________________ Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 1.00 Uhr beachten: Die lange Nacht zum Artenschutz 1.00 plan b: SOS Ozean 1.45 planet e.: Artenschutz extrem - Erhalt um jeden Preis? (VPS 1.30) 2.15 planet e.: Platz da, Panda! (VPS 2.00) 2.45 planet e.: Illegale Pflanzenliebe (VPS 2.30) 3.15 planet e.: Die Letzten ihrer Art (VPS 3.00) 3.45 planet e.: Das Insekten-Mysterium (VPS 3.30) 4.15 planet e.: Vielfalt vom Feld (VPS 4.00) 4.45 Ingwer, Paprika und rotes Gold (VPS 4.30) 5.15- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30 Do., 9.3. 1.10 Verleihung Deutscher Kleinkunstpreis 2023 Bitte streichen: Untertitel Woche 11/23 So., 12.3. 22.15 neoriginal Trapped III - Gefangen in Island (2) Bitte streichen: Originalton Mi., 15.3. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Achtelfinale, Rückspiele Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Jochen Breyer Do., 16.3. Bitte Programmänderung ab 1.40 Uhr beachten: 1.40 Nächste Ausfahrt Glück (VPS 1.39) Juris Rückkehr (Text und weitere Angaben s. Do., 23.3.2023, 1.40 Uhr) 3.10 Nächste Ausfahrt Glück (VPS 3.09) Beste Freundinnen (Text und weitere Angaben s. Do., 23.3.2023, 3.10 Uhr) (Weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholungen "Vienna Blood" um 1.40 Uhr und 3.10 Uhr entfallen.) Woche 12/23 So., 19.3. 22.15 neoriginal Trapped III - Gefangen in Island (3) Bitte streichen: Originalton Do., 23.3. Bitte neue Ausdrucke ab 1.40 Uhr beachten: 1.40 Nächste Ausfahrt Glück (HD/AD/UT) Der richtige Vater Katharina Wegener Valerie Niehaus Juri Hoffmann Dirk Borchardt Dr. Willi Hoffmann Ernst Stötzner Dr. Georg Wegener Max Hopp Sybille Stadler Susanna Simon Yvonne Scherzer Winnie Böwe Christian Scherzer Fabian Gerhardt Anschi Kling Ulrike Krumbiegel Paul Wegener Sebastian Schneider Nina Wegener Runa Greiner und andere Schnitt: Ulrike Leipold Musik: Freya Arde Kamera: Yoliswa von Dallwitz Buch: Georg Weber Regie: Esther Gronenborn (Erstsendung 13.3.2022) Deutschland 2022 _________________________ zu Do., 23.3. 3.10 Nächste Ausfahrt Glück (HD/AD/UT) Song für die Freiheit Katharina Wegener Valerie Niehaus Juri Hoffmann Dirk Borchardt Dr. Willi Hoffmann Ernst Stötzner Dr. Georg Wegener Max Hopp Sybille Stadler Susanna Simon Yvonne Scherzer Winnie Böwe Christian Scherzer Fabian Gerhardt Anschi Kling Ulrike Krumbiegel Paul Wegener Sebastian Schneider Nina Wegener Runa Greiner und andere Schnitt: Ulrike Leipold Musik: Freya Arde Kamera: Yoliswa von Dallwitz Buch: Carolin Hecht Regie: Esther Gronenborn (Erstsendung 20.3.2022) Deutschland 2022 (Die Wiederholungen "Nächste Ausfahrt Glück: Juris Rückkehr" und "Nächste Ausfahrt Glück: Beste Freundinnen" werden auf Do., 16.3.2023, 1.40 Uhr und 3.10 Uhr vorgezogen.)

