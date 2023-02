ZDF

Aktualisierte Version vom 09.02.2023 - 17:24 Uhr : ZDF präsentiert Event-Serie "Der Schwarm"

Ministerpräsidentin Dreyer: "Beispielgebend für die hohe Bedeutung von Unterhaltung mit öffentlich-rechtlichem Profil."

Mainz (ots)

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler hat am Donnerstag, 9. Februar 2023, in Berlin vor rund 130 Gästen aus Politik und Filmbranche die achtteilige ZDF-Thriller-Serie "Der Schwarm" vorgestellt.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Malu Dreyer, betonte in ihrer Rede den Wert der Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: "Eine breite gesellschaftliche Akzeptanz für den beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk können wir nur dann stärken und erhalten, wenn die Qualität des Programms und der Angebote überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass 'Der Schwarm' ein großer Erfolg werden wird, der das Publikum überzeugt und beispielgebend ist für die hohe Bedeutung von Unterhaltung mit öffentlich-rechtlichem Profil."

Dazu passe auch besonders, dass die Serie von weiteren thematisch ergänzenden Programmelementen begleitet werde. Ob in der Mediathek oder zur linearen Ausstrahlung werde "Der Schwarm" von einem informativen Begleitprogramm zur Klima- und Meeresforschung umrahmt, sagte Dreyer, die auch Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrats ist. Mehrere Dokumentationen erläuterten wissenschaftlich fundiert, wieviel Realität in den Szenarien stecke, wie Schwarmintelligenz funktioniere und welche Lösungsansätze Forschende und Pioniere weltweit zur Rettung der Ozeane haben.

Auch ZDF-Intendant Norbert Himmler verwies in seiner Rede auf den Wert der Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: "'Der Schwarm' ist ein starkes Beispiel dafür, wie innovatives, fiktionales Fernsehen Menschen auf eine ganz eigene, emotionale Weise erreicht. Fiktionales Fernsehen bietet die Möglichkeit, Zielgruppen anzusprechen, die um klassische Informations- und Bildungsformate einen großen Bogen machen. Damit Menschen Zusammenhänge durchdringen, braucht es mehr als die rationale Einsicht. Es braucht oft auch den emotionalen Zugang über Herz und Bauch, um sich ein Thema wirklich zu erschließen. Genau das ermöglichen fiktionale Angebote.“

Das ZDF präsentiert die internationale Koproduktion "Der Schwarm", basierend auf dem Bestseller von Frank Schätzing, ab 22. Februar 2023 in der ZDFmediathek und ab 6. März 2023 im TV. Begleitet wird die achtteilige Thriller-Serie von einem umfangreichen Angebot im ZDF und in der ZDFmediathek.

