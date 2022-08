Skoda Auto Deutschland GmbH

ŠKODA Explore More live im Internet

Bild-Infos

Download

Mladá Boleslav (ots)

› Livestream der Veranstaltung beginnt am Dienstag, 30. August um 19:00 Uhr MEZ

› Übertragung auf ŠKODA Storyboard, auf www.skoda-auto.de und offiziellen Social Media-Kanälen von ŠKODA AUTO

› Tschechischer Automobilhersteller präsentiert neuen Markenauftritt und seine neue Konzeptstudie VISION 7S

Vorhang auf für ŠKODA Explore More: Morgen ab 19:00 Uhr präsentiert ŠKODA AUTO in Prag seinen neuen Markenauftritt und gibt mit der Konzeptstudie VISION 7S einen ersten Ausblick auf seine neue Designsprache. Fans der Marke können die Veranstaltung im Explorers' Hub per Livestream verfolgen, der interaktive Showroom ist bereits geöffnet. Außerdem zeigt der Automobilhersteller das Event auch auf dem ŠKODA Storyboard, auf www.skoda-auto.de und seinen offiziellen Social Media-Kanälen.

Morgen Abend um 19:00 mitteleuropäischer Zeit gibt ŠKODA AUTO in Prag einen konkreten Ausblick auf die Entwicklung des Unternehmens in den kommenden Jahren: Der Automobilhersteller präsentiert vor 450 internationalen Gästen seine neue Markenidentität und zeigt mit der VISION 7S eine Konzeptstudie eines rein batterieelektrischen, siebensitzigen SUV.

Fans der Marke können die Veranstaltung im Explorers' Hub per Stream verfolgen und haben dank 360º-Kameras weltweit das Gefühl, live vor Ort zu sein. Im Explorers' Hub finden sie bereits jetzt Teaser-Videos und spannende Hintergrundinformationen rund um ŠKODA AUTO. Außerdem überträgt der Automobilhersteller das Event auch auf dem ŠKODA Storyboard, auf www.skoda-auto.de und auf seinen Social Media-Kanälen.

Explorers‘ Hub: https://skoda-explore-more.com/

ŠKODA Storyboard: https://www.skoda-storyboard.com/en/skoda-world/skoda-vision-7s-reveals-the-future/

ŠKODA AUTO Deutschland Website: https://www.skoda-auto.de

Twitter: https://twitter.com/skodaautonews

LinkedIn Klaus Zellmer: https://www.linkedin.com/in/klaus-zellmer-441b5b1b8/

LinkedIn ŠKODA AUTO: https://www.linkedin.com/company/skoda-auto/mycompany/

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-fvVvVcu8JU

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell