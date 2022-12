ZDF

ZDF-Polittalk "maybrit illner" mit erfolgreichem Jahr 2022

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Der ZDF-Polittalk "maybrit illner" erzielt 2022 einen Marktanteil von 14,5 Prozent und war damit auch in diesem Jahr stark nachgefragt. Insgesamt sahen im Schnitt 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die 39 regulären "maybrit illner"-Ausgaben in diesem Jahr. Hinzu kamen vier "maybrit illner spezial"-Ausgaben, am 24. und 27. Februar sowie am 6. März 2022 zum Krieg in der Ukraine und am 1. Dezember 2022 zur Situation in Iran. Bundeskanzler Olaf Scholz war in diesem Jahr gleich zwei Mal Gast bei Maybrit Illner. Seinen ersten Auftritt am 3. März 2022 zum "Krieg in der Ukraine" verfolgten im Schnitt 4,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 20,0 Prozent. In der letzten Ausgabe des Jahres diskutierte Maybrit Illner am Donnerstag, 15. Dezember 2022, unter anderen mit dem Bundespräsidenten a.D. Joachim Gauck über "Ein Jahr der Krisen – Angst vor der Zeitenwende?" – weiterhin zu sehen in der ZDFmediathek. Die erste Ausgabe von "maybrit illner" im neuen Jahr steht am Donnerstag, 12. Januar 2023, 22.15 Uhr, auf dem ZDF-Programm. Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner "Ein Jahr der Krisen – Angst vor der Zeitenwende?" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/Uy8FC/ "maybrit illner" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/maybrit-illner https://twitter.com/maybritillner/

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell