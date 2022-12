ZDF

Spenden für Kinder in Not: "Ein Herz für Kinder" live im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Johannes B. Kerner präsentiert erneut die erfolgreichste Spendensendung im deutschen Fernsehen – die große Gala "Ein Herz für Kinder": Am Samstag, 17. Dezember 2022, ab 20.15 Uhr, werden zahlreiche Prominente zusammen mit Moderator Johannes B. Kerner nationale und internationale Hilfsprojekte vorstellen und dabei Spenden für Kinder in Not sammeln – live im ZDF. So werden unter anderem Königin Silvia von Schweden, EU-Präsidentin Ursula von der Leyen, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, Bundesfinanzminister Christian Lindner, SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil sowie Wladimir Klitschko in der Sendung zu Hilfe aufrufen. Insgesamt nehmen mehr als 80 Prominente aus Gesellschaft, Sport, Politik, Show und Social Media wie Philipp Lahm, Jan Josef Liefers, Senta Berger, Cathy Hummels, Laura Karasek, Vicky Leandros, Anna Loos, Sandra Maischberger, Professor Hendrik Streeck und ChrisTine Urspruch während der TV-Gala an den Spendentelefonen die Anrufe der Zuschauer entgegen. Für stimmungsvolle musikalische Auftritte sorgen in diesem Jahr Roland Kaiser, Shirin David, Álvaro Soler, Kelvin Jones, Nico Santos, Andrea Berg, Vanessa Mai sowie Michael Patrick Kelly & Rea Garvey. Online kann für die Kinder unter www.ein-herz-fuer-kinder.de gespendet werden, die Telefon-Hotline, die während der Sendung angezeigt wird, ist ab sofort unter 01802/10 10 10 (6 ct pro Anruf aus allen deutschen Netzen) erreichbar. Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 – 9955-1349 Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einherzfuerkinder "Ein Herz für Kinder" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/show/ein-herz-fuer-kinder https://ein-herz-fuer-kinder.de https://www.facebook.com/einherzfuerkinder

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell