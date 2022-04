ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 17/22

Mainz (ots)

Woche 17/22 Mi., 27.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.15 ZDFzoom: Die Spur (HD/UT) Das System Tönnies Film von Hannes Vogel und Tobias Zwior Kamera: Leonard Schmidt, Taner Asma Deutschland 2022 --------------------- Bitte neuen Ausdruck beachten: 2.15 ZDFzoom: Die Spur (HD/UT) Das System Tönnies Film von Hannes Vogel und Tobias Zwior (von 22.15 Uhr) Kamera: Leonard Schmidt, Taner Asma Deutschland 2022 Woche 18/22 So., 1.5. 15.45 planet e.: Freche Sittiche Bitte Korrektur beachten: Grüne Exoten in unseren Städten Bitte streichen: Invasion Mi., 4.5. 23.15 sportstudio UEFA Champions League Halbfinale, Rückspiel Bitte Ergänzung beachten: Gast: Martina Voss-Tecklenburg Woche 22/22 Sa., 28.5. 19.20 sportstudio UEFA Champions League Magazin Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Jochen Breyer _________________________ 20.25 sportstudio UEFA Champions League Finale . . . Bitte Ergänzungen beachten: Reporter: Béla Réthy Moderation: Jochen Breyer _________________________ 0.35 sportstudio UEFA Champions League Finale (von 20.25 Uhr) . . . Bitte Ergänzung beachten: Reporter: Béla Réthy Woche 23/22 So., 5.6. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 16.15 Die Rosenheim-Cops (VPS 16.10)

