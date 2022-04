ZDF

"Ella Schön": letzte Staffel der ZDF-Herzkino-Reihe

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Die "Herzkino"-Reihe um die Freundschaft der Asperger-Autistin "Ella Schön" (Annette Frier) mit einer alleinerziehenden Mutter Christina Kieper (Julia Richter) geht weiter – dieses Mal gleich mit drei weiteren Filmen ab 24. April 2022, jeweils sonntags um 20.15 Uhr im ZDF. In der ZDFmediathek sind alle Folgen der letzten Staffel bereits ab Ostersonntag verfügbar. In der ersten neuen Episode "Das Glück der Erde" vertritt Ella als Anwältin ein Pferd. Klaras Freundin Leonie (Luise Kretschmer) sitzt nach einem schweren Kletterunfall im Rollstuhl und macht erste Fortschritte, seit sie mit der Reittherapie begonnen hat. Und nun soll ausgerechnet dieses Tier geschlachtet werden. Privat muss sich Ella wie ihre Freundin mit neuen Leerstellen arrangieren: Christinas Sohn Ben (Oscar Brose) beginnt ein Studium, und die Juristin sucht nach ihrer Trennung von Jannis (Josef Heynert) nach einem neuen Gleichgewicht. In "Ella Schön: Freischwimmer" am Sonntag, 1. Mai 2022, wachen Ella und Christina nach einer feucht-fröhlichen Nacht unbekleidet nebeneinander auf. Beide haben einen Filmriss. Nun versuchen sie gemeinsam, die Nacht zu rekonstruieren und betrachten ihr Verhältnis auf einmal in einem ganz neuen Licht. Beruflich vertritt Ella den Hotelbesitzer Teetz (Reiner Schöne), der das Porträt seiner Frau Inge (Adriana Altaras), eine Aktmalerei, erst kauft und dann in betrunkener Eifersucht öffentlich zerstört. Den Abschluss der neuen Staffel bildet die insgesamt elfte Folge mit dem Titel "Seitensprünge" am 8. Mai 2022. Ausgerechnet die korrekte Bürgermeistern Ulla (Tanja Schleiff) steht mit ihren Koffern vor der Tür. Ella vertritt sie anwaltlich wegen eines Blitzer-Fotos mit ungeahnten Folgen. Privat stehen Ella und Christina vor weitreichenden Entscheidungen in ihrem Leben. Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 – 70-1530; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Alle drei neue Folgen stehen akkreditierten Journalistinnen und Journalisten im Vorführraum des ZDF-Presseportals zur Verfügung.

Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/ella-schoen-4/ Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ellaschoen

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell