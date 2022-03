Familiennachzug hat im vergangenen Jahr wieder deutlich zugenommen

Osnabrück (ots) - Konfliktforscher: Europa kann in Zukunft nur noch in einem "kalten Frieden" leben Direktor des IGK-Instituts Prof. Andreas Zick: "Das ist ein Rückfall in Zeiten des Kalten Krieges" Osnabrück. Der Bielefelder Konfliktforscher Professor Andreas Zick rechnet nach dem Ende des Ukraine-Russland-Krieges nur noch mit einem "kalten Frieden" in Europa - ...

