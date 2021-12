ZDF

ZDFneo-Programmänderung Woche 52/21

Mainz (ots)

Freitag, 31.12. Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten: 0.40 Jackass 2.5 USA 2007 1.40 Beavis & Butt-Head machen's in Amerika (Beavis and Butt-Head Do America) USA 1996 2.55 Jackass: The Movie (von 23.15 Uhr) USA 2002 4.20 Jackass 2.5 (von 0.40 Uhr) USA 2007 5.25 Familie Braun Integrationskurs (vom 19.3.2020) 5.30 Familie Braun Spieleabend (vom 20.2.2020) 5.35 Familie Braun Sieg! (vom 5.4.2020) (Ab 5.40 Uhr Programm wie ausgedruckt. Die Sendung „Dr. Böhmermanns Struwwelpeter“ entfällt)-

