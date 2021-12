ZDF

Donnerstag, 23. Dezember 2022, 1.45 Uhr, Filmgorillas

Das Film- und Serienmagazin - mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert

Mainz (ots)

Bitte geänderten Programmtext beachten!!

Filmgorillas

Steven Gätjen und Daniel Schröckert diskutieren über den neuen Kinofilm "Don't Look Up" von Adam McKay ("The Big Short"). Die Krisen-Satire mit Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio.

Danach weihnachtet es auch bei den Filmgorillas heftig: Anne Wernicke und Silke Schröckert stellen ihre Lieblingsweihnachts- bzw. Anti-Weihnachtsfilme vor, mit denen sie entweder ein heiß geliebtes Familienfest feiern oder die gefürchteten Feiertage überstehen.

Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell