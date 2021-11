ZDF

Koalitionsvertrag steht: "Was nun, Herr Habeck? Was nun, Herr Lindner?" im ZDF

Im Anschluss: "ZDF spezial: Ampel einig"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Auf einer Pressekonferenz stellen SPD, Grüne und FDP heute ihren Koalitionsvertrag vor. Nach knapp fünfwöchigen Verhandlungen kommen die Ampel-Parteien damit ihrer Ankündigung nach, noch im November einen Vertrag fixiert zu haben. Wer sich wo durchgesetzt hat und wo die größten Knackpunkte lagen, können die Zuschauerinnen und Zuschauer am Mittwoch, 24. November 2021, 19.25 Uhr im ZDF, in einem "Was nun, Herr Habeck? Was nun, Herr Lindner?" von zwei der Beteiligten direkt erfahren. Im Anschluss an die "heute"-Ausgabe um 19.00 Uhr haben ZDF-Chefredakteur Peter Frey und die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten in einem Doppel-"Was nun?" den Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen und den FDP-Parteichef im ZDF-Hauptstadtstudio zu Gast. Die Sendung ist auch live auf ZDFheute.de und in der ZDFmediathek zu sehen.

Die Koalitionsverhandlungen begannen am 21. Oktober 2021, nachdem die drei Ampelparteien zuvor in Sondierungen den Grundstein dafür gelegt hatten. Geführt wurden sie in einer Hauptverhandlerrunde aus je sechs hochrangigen Vertretern jeder Partei sowie in 22 Arbeitsgruppen. In diesen handelten die Fachpolitiker der Parteien die Details des Koalitionsvertrags aus.

Direkt im Anschluss an die "Was nun, ..?"-Doppel-Ausgabe informiert ab 19.50 Uhr ein "ZDF spezial" mit Moderator Matthias Fornoff über "Ampel einig – Der Koalitionsvertrag steh"“. Bereits um 15.00 Uhr ist die Pressekonferenz der Ampel-Koalition in einem "heute spezial" im ZDF zu sehen.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos von "Was nun, Herr Habeck, Was nun, Herr Lindner?" sind ab Mittwoch, 24. November 2021, 20.30 Uhr, erhältlich über https://presseportal.zdf.de/presse/wasnun

Sendungsseite: https://wasnun.zdf.de

ZDFheute in der ZDFmediathek: http://heute.de

"Ampel einig – Der Koalitionsvertrag steht" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/zdfspezial/zdf-spezial---ampel-einig--der-koalitionsvertrag-steht-100.html

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell