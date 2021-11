ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 47/21

Mainz (ots)

Woche 47/21 Mi., 24.11. Bitte Programmänderung um 15.00 Uhr beachten: 15.00 heute spezial (VPS 14.59/HD/UT) Pressekonferenz der Ampel-Koalition (Weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" und "Bares für Rares" entfallen.) ------------------------ Bitte Programmänderung um 19.00 Uhr und neuen Ausdruck beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 Was nun, Herr Habeck? Was nun, Herr Lindner? (VPS 19.24/HD/UT) Fragen an die Vorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen und der FDP von Peter Frey und Bettina Schausten 19.50 ZDF spezial (HD/UT) Ampel einig – Der Koalitionsvertrag steht Moderation: Matthias Fornoff 20.15 Bares für Rares 21.45 heute journal 22.20 auslandsjournal spezial: Corona global (VPS 22.15/HD/UT) Moderation: Antje Pieper Deutschland 2021 (Neuen Ausdruck bitte auch für die Wiederholung um 3.45 Uhr beachten.) (Weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen.) Die Serie "Blutige Anfänger" um 19.25 Uhr verschiebt sich wie folgt: Mi., 1.12, Lieferstatus: tot (Wiederholung Do., 2.12., 0.55 Uhr) Mi., 8.12., Nazi-Opa (Wiederholung Do., 9.12., 0.55 Uhr) Mi., 15.12., Meine Mama Stefan (Wiederholung Do., 16.12., 0.55 Uhr) Mi., 22.12., Hahn im Korb Mi., 29.12., Bruderkrieg Mi., 5.01.2022, Babyshopping (Wiederholung Do., 6.1., 0.40 Uhr) Mi., 12.01., Cop-Killer (Wiederholung Do., 13.1., 0.55 Uhr)

