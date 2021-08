ARD Das Erste

Kirchliche Sendungen am Wochenende 14./15. August 2021 im Ersten

"Das Wort zum Sonntag", am Samstag, 14. August 2021, um 23:55 Uhr spricht Gereon Alter aus Essen. Sein Thema: "Mit Leib und Seele"

Was hat das Fest "Mariä Himmelfahrt" mit dem Bundestagswahlkampf zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel, auf den zweiten eine ganze Menge. Davon ist der Essener Pfarrer Gereon Alter überzeugt. "Denn wenn der Himmel das ist, was wir erhoffen und ersehnen; die bessere Welt ist, von der wir träumen; dann kann uns das Fest auf eine spannende Fährte führen." Auf welche? Darüber spricht er in seinem nächsten "Wort zum Sonntag".

Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden.

Redaktion: Markus Schall (WDR)

"Real life guy - Der YouTuber, der Tod und die Hoffnung" in der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 15. August 2021, um 17:30 Uhr

Er gab seinen Zuschauern stets Mut und hatte immer Zuversicht: Am 9. Juni 2021 ist der YouTuber Philipp Mickenbecker mit nur 23 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Bis zum Schluss waren seine Freunde und Familie bei ihm.

Die Filmemacherinnen Domenica Berger und Stefanie Gromes hatten die Möglichkeit, Philipp und seine Freunde nach der Krebsdiagnose 2020 über mehrere Wochen zu begleiten. Sie gehen der Frage nach, wie junge Leute mit dem Thema Sterben umgehen und zeigen, wie Philipp und seine Freunde versuchen, mit der schwierigen Situation fertig zu werden, sich zu stützen und an dieser Erfahrung zu wachsen.

Redaktion: Juliane Puttfarcken (NDR)

Diese Sendung ist nach der Ausstrahlung zwölf Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar

Im Internet: DasErste.de/echtesleben

