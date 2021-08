ARD Das Erste

Wahl 2021: Umfangreiches Informationsangebot vor der Bundestagswahl im Ersten und in der ARD Mediathek

Was bewegt die Wähler? Wie ist die Merkel-Bilanz? Was wollen die Kandidaten? Wie wird im Netz manipuliert? Live-Formate wie "Das Triell" von ARD und ZDF am 12. September, die drei Wahlarenen mit der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (6. September) und den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (7. September) und Armin Laschet (15. September) - ­ das sind, jeweils um 20:15 Uhr im Ersten, die Leuchttürme der politischen Berichterstattung der ARD im Vorfeld der Bundestagswahl 2021. Auch "Der Vierkampf" am 13. September der Spitzenkandidaten jener Parteien, die ebenfalls Chancen haben, in Fraktionsstärke in den neuen Bundestag einzuziehen, gehört dazu. Ebenso wird die gemeinsame Schlussrunde der Spitzenkandidaten von CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, Linke und AfD am 23. September um 22:00 Uhr drei Tage vor der Entscheidung gewiss noch einmal viel Aufmerksamkeit bekommen. In den mehr als 1500 Minuten Extra-Programm zur Bundestagswahl im Ersten und in der ARD Mediathek gibt es viele spannende und informative Beiträge, die eine wichtige Entscheidungshilfe zur Stimmabgabe geben können. In der Reihe "Exclusiv im Ersten" begeben sich Claus Hanischdörfer, Christian Kretschmer und Jenni Rieger für "Baustelle Deutschland" (SWR) auf eine Reportagereise durch die Bundesrepublik, um eine politische Agenda aus Sicht der Bürger aufzustellen. Der Film am 16. August um 21:30 Uhr wirft Probleme und Streitfragen des Sommers 2021 auf, die die Wählerinnen und Wähler in verschiedenen Regionen bewegen und die aktuell den Wahlkampf bestimmen. Eine Charakterstudie der wichtigsten Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten versprechen Philipp Grüll und Ben Bolz mit ihrem Film "Der Kampf ums Kanzleramt" (BR/NDR) am 22. August um 21:45 Uhr im Ersten. Reportage-Elemente aus den letzten Wochen des Wahlkampfs werden mit Bildern des Bundeskanzleramts verschränkt, in das alle streben. Um das Erbe der Großen Koalition geht es am 23. August um 20:15 Uhr in der Doku "Ungeduldig, unzufrieden, uneins? - Die Deutschen am Ende von Merkels großer Koalition" (MDR/WDR). Welche Veränderungen hat die Regierungszeit von CDU/CSU und SPD für Ost- und Westdeutschland gebracht, fragt Autor Jan Lorenzen. Anhand konkreter Geschichten aus verschiedenen Regionen und Daten u.a. zur Einkommensentwicklung und Vermögensverteilung hinterfragt der Film den Status quo. "In "18+ Deutschland" (SR/mdr/rbb) begleiten die Autoren Philipp Majer und Lukas Ratius Doha, Jakob, Erik, Laura und Yannick, fünf junge Erstwählerinnen und Erstwähler aus unterschiedlichen Regionen und sozialen Umfeldern, über den Zeitraum von Frühjahr 2020 bis Sommer 2021. In dem Dokumentarfilm am 23. August um 22:50 Uhr im Ersten erzählen die gerade volljährig gewordenen jungen Menschen, was sie von dem Staat erwarten, in dem sie leben, und wie sie ihre Zukunft sehen. Was bewegt sie, wovon träumen sie, wovor haben sie Angst? Wie positioniert sich diese junge Generation der nach 2000 Geborenen, der Digital Natives, die sich in einer Welt des konstanten Wandels zurechtfinden muss? Der Film wird durch eine Webdoku auf SR.de und Social Media-Geschichten ergänzt. Die Kanzlerin und die Deutschen: Eine lange und ereignisreiche Beziehung geht zu Ende. In "Merkel-Jahre. Am Ende einer Ära" (SWR) ziehen die Autoren Rainald Becker und Thomas Schneider am 30. August um 20:15 Uhr im Ersten Bilanz anhand großer thematischer Linien und Wegmarken der Kanzlerin, sie sprechen mit Wegbegleitern und Zeitzeugen über die letzten 16 Merkel-Jahre. Mit dem Cyber-Wahlkampf beschäftigen sich gleich zwei Dokumentation im Ersten: Für den Film "Wahlkampf undercover - Wie PR-Profis uns manipulieren" (NDR/rbb) tauchen die Autoren Gesine Enwaldt und Peter Kreysler in die Netzwerke global agierender digitaler PR-Agenturen ein. Die verdeckte, investigative Recherche will offenlegen, wie rechtspopulistische Parteien mit Hilfe dieser Agenturen vorgehen und wie viel es kostet, hetzerische Online-Werbung zu schalten. Die Dokumentation ist am 30. August um 23:05 Uhr im Ersten zu sehen. In "Die geheimen Meinungsmacher. Wie wir im Wahlkampf manipuliert werden" (SWR) gehen die Autoren Marilina Görz y Moratalla und Marcel Kolvenbach der Spur nach, wie rechte Gruppen im Verbund mit ausländischen Diensten im Bundestagswahlkampf versuchen, die Wählermeinungen zu manipulieren. Ihre Methode: das Verbreiten von Verschwörungsnarrativen, gezielte Falschinformationen und das Einbrechen in Computersysteme mit dem Ziel, mit gestohlenen Informationen Misstrauen zu säen und Teile der Bevölkerung gegeneinander aufzuhetzen. Das Erste strahlt den Film am 6. September um 23:05 Uhr aus. Neben den etablierten Parteien wetteifern wieder mehr als 40 weitere Gruppierungen und Einzelkandidaten um einen Sitz im Parlament. In der 90-minütigen Dokumentation "Der Traum von fünf Prozent - Unterwegs zu den kleinen Parteien" (rbb/hr/WDR/ZDF) am 13. September um 23:05 Uhr gilt ihnen, die meist nur unter "Sonstige" auftauchen, das Augenmerk. Ob fromme Christen, Marxisten, Rentner, Tierschützer oder Neonationale - ihre Programme sind so bunt und vielfältig wie das Leben in unserer Gesellschaft. In seinem Film "Wege zur Macht. Deutschlands Entscheidungsjahr" (SWR/rbb/Phoenix) begleitet Stephan Lamby die Kanzlerkandidaten Laschet, Baerbock und Scholz seit Dezember 2020 durch das Wahljahr. Der Film zeigt, wie sich die Parteien und deren Akteure in den zehn Monaten vor der Bundestagswahl neu aufstellen, inhaltlich und personell. Es sind hartumkämpfte Weichenstellungen, die der Autor aus der Nähe beobachten kann und die überlagert werden durch die dramatischen Entwicklungen der Corona-Pandemie. Der Film nimmt aber auch die gesellschaftlichen Kräfte in den Blick, deren Stimmen in den vergangenen Monaten stark an Bedeutung gewonnen haben: etwa aus der Szene der sogenannten "Querdenker", aber auch aus dem Bereich der Kultur und Wissenschaft. Den Film zeigt Das Erste am 20. September um 20:15 Uhr. Eine zuschauernahe, von infratest dimap begleitete Langzeitstudie will beleuchten, wann und warum sich Wählerinnen und Wähler für oder gegen eine Partei entscheiden. Der Film "Unter Wählern" (NDR) von Klaus Scherer beobachtet mutmaßliche Wechselwähler über Monate hinweg in verschiedenen Wahlkreisen. Das Ergebnis ist am 20. September um 23:20 Uhr im Ersten zu sehen. Den Zugang über die Musik zum politischen Gespräch sucht "Sound of Germany - eine Road-Show mit Olli Schulz" (NDR) ab 18. Septemberexklusiv in der ARD Mediathek. Das Roadmovie stellt die Frage: Wie klingt die Gesellschaft? Um das herauszufinden, trifft Olli Schulz Menschen an unterschiedlichsten Orten: in Wohnzimmern, Altenheimen, Autohäusern, Schlachthöfen oder bei Techno-Events. Schulz spricht mit Rappern über ihre Texte, trifft Klaus Meine von den Scorpions. Die dreiteilige Reihe zu je 30 Minuten wird intensiv auf Social-Media-Kanälen begleitet. Sendetermine zur Bundestagswahl im Überblick: Montag, 16. August, 21:30 Uhr Exclusiv im Ersten: Baustelle Deutschland (SWR) Film von Claus Hanischdörfer, Christian Kretschmer und Jenni Rieger Sonntag, 22. August, 21:45 Uhr Die Story im Ersten: Der Kampf ums Kanzleramt (BR/NDR) Film von Philipp Grüll und Ben Bolz Montag, 23. August, 20:15 Uhr Ungeduldig, unzufrieden, uneins? (MDR/WDR) Die Deutschen am Ende von Merkels großer Koalition Montag, 23. August, 22:50 Uhr 18+ Deutschland (SR/mdr/rbb) Film von Philipp Majer und Lukas Ratius Montag, 30. August, 20:15 Uhr Merkel-Jahre (SWR) Am Ende einer Ära Film von Rainald Becker und Thomas Schneider Montag, 30. August, 23:05 Uhr Die Story im Ersten: Wahlkampf undercover (NDR/rbb) Wie PR-Profis uns manipulieren Film von Gesine Enwaldt und Peter Kreysler Montag, 6. September, 20:15 Uhr Wahlarena - mit Annalena Baerbock (NDR/WDR) Moderation: Andreas Cichowicz und Ellen Ehni Montag, 6. September, 23:05 Uhr Die Story im Ersten: Die geheimen Meinungsmacher (SWR) Wie wir im Wahlkampf manipuliert werden Film von Marilina Görz y Moratalla und Marcel Kolvenbach Dienstag, 7. September, 20:15 Uhr Wahlarena - mit Olaf Scholz (NDR/WDR) Moderation: Andreas Cichowicz und Ellen Ehni Sonntag, 12. September, 20:15 Uhr Das Triell (ARD/ZDF) Dreikampf ums Kanzleramt Moderation: Oliver Köhr (ARD) und Maybrit Illner (ZDF) Montag, 13. September, 20:15 Uhr Der Vierkampf nach dem TV-Triell (ARD) Moderation: Ellen Ehni und Christian Nitsche Montag, 13. September, 23:05 Uhr Die Story im Ersten: Der Traum von fünf Prozent (rbb/hr/WDR/ZDF) Unterwegs zu den kleinen Parteien Mittwoch, 15. September, 20:15 Uhr Wahlarena - mit Armin Laschet (NDR/WDR) Moderation: Andreas Cichowicz und Ellen Ehni Montag, 20. September, 20:15 Uhr Wege zur Macht. Deutschlands Entscheidungsjahr (SWR/rbb/Phoenix) Film von Stephan Lamby Montag, 20. September, 23:20 Uhr Die Story im Ersten: Unter Wählern (NDR) Film von Klaus Scherer Ab 18. September exklusiv in der ARD Mediathek Sound of Germany - eine Road-Show mit Olli Schulz (NDR)

