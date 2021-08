ZDF

Mittwoch, 15. September 2021

Mainz (ots)

Mittwoch, 15. September 2021, 20.15 Uhr Aktenzeichen XY… ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe Serienräuber hält Polizei auf Trab Seine Opfer und Tatorte beobachtet er vorher ganz genau. Schon einige Banküberfälle gehen auf sein Konto – und er wird wieder zuschlagen. Die Frage ist nur: wann? Gefährliche Verwechslung am Abend Als es kurz nach Feierabend an der Hintertür klopft, glaubt eine Angestellte genau zu wissen, wer davorsteht. Doch sie irrt sich – und befindet sich kurz darauf in großer Gefahr. Tankstellen im Visier Ein Räuberduo überfällt binnen weniger Tage mehrere Tank- und Rastanlagen. Die Täter sind maskiert, tragen aber auffällige Kleidung. Wird ihnen das nun zum Verhängnis? Gruselfund im Wald Zwei Schüler finden im Wald menschliche Knochen. Bald steht ein schlimmer Verdacht im Raum: Der unbekannte Mann wurde Opfer eines Verbrechens. XY-Preis 2021 Eine Frau wird von ihrem Ex-Mann mit einem Messer attackiert. Sie schreit um ihr Leben. Zwei Anwohner greifen beherzt und umsichtig ein – und retten dem Opfer damit das Leben.

