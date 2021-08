ZDF

ZDF-Programmhinweis

Sonntag, 5. September 2021

Mainz (ots)

Sonntag, 5. September 2021, 9.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst "Man lässt keinen Menschen ertrinken". Pastorin Sandra Bils sprach in ihrer Predigt auf dem Kirchentag 2019 in Dortmund darüber. Noch auf dem Kirchentag wurde per Resolution ein Rettungsschiff gefordert. Kurze Zeit später wurde das Bündnis United4Rescue gegründet. Dem haben sich 785 kirchliche und nicht kirchliche Organisationen angeschlossen, es werden Spenden gesammelt. Im Januar 2020 wurde das Bündnisschiff, die "Sea-Watch 4", gekauft. Auf seiner ersten Mission rettete sie 354 Menschen das Leben. Die "Sea-Eye 4", das zweite Bündnisschiff, hat im Sommer 2021 mit der Rettung von Menschen im Mittelmeer begonnen. In der Seenotrettung ist der Kern christlichen Glaubens und Handelns verwirklicht, so der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm. Jedes Schiff braucht einen Hafen und jeder Mensch sicheren und festen Boden unter den Füßen. Deshalb wird der ZDF-Fernsehgottesdienst von der südlichsten Grenze Europas übertragen. Dort ermöglicht Leoluca Orlando, Bürgermeister der Stadt Palermo, dreierlei: einen Hafen, festen Boden und Menschlichkeit. Musikalisch wird der Gottesdienst von Jan Meyer gestaltet. Nach dem Gottesdienst gibt es bis 18.00 Uhr ein telefonisches Gesprächsangebot der Gemeinde unter der Telefonnummer 0700 - 14 14 10 10 (6 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkkosten abweichend.) Weitere Informationen zu diesem Gottesdienst finden Sie im Internet unter http://www.zdf.fernsehgottesdienst.de

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell