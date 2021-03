ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Dienstag, 2. März 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Florian Weiss Gast: Susan Sideropoulos, Schauspielerin Umwandlungsverbot für Mietwohnungen - Talk zum geplanten Gesetzesvorhaben Süßkartoffel-Babka - Rezept von "Baking-Queen" C. Barkomi Organspende für Kinder - Eine Mut-mach-Aktion Zitronen-Hähnchen - Rezept von Mario Kotaska Talk: Maria 2.0 - Zu Frauen in der katholischen Kirche Dienstag, 2. März 2021, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Sandra Maria Gronewald Tiere ohne Besucher - Wilhelma im Shutdown Expedition: Hamburg-Poppenbüttel - Pokémon-GO-Fans Der Traum vom Auswandern - Deutscher Bierbrauer auf Okinawa Dienstag, 2. März 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Ralf Moeller in Topform - Vegane Ernährung und neues Buch Isabella Rossellinis neues Leben - Glücklich auf ihrer eigenen Farm

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell