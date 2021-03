ZDF

Nordische Ski-WM und Biathlon-Weltcup Highlights der Wintersportwoche im ZDF

Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf und der Biathlon-Weltcup im tschechischen Nove Mesto zählen zu den Höhepunkten einer abwechslungsreichen ZDF-Wintersportwoche. Das ZDF steigt am Mittwoch, 3. März 2021, in die Berichterstattung über die Nordische Ski-WM ein und überträgt bis einschließlich Sonntag, 7. März 2021, die Wettbewerbe live - darunter die Skispringen der Männer und Frauen von der Großschanze und die abschließenden Massenstartrennen über 30 Kilometer (Frauen) und 50 Kilometer (Männer). Ab Donnerstag, 4. März 2021, stehen zudem die Biathlon-Wettbewerbe in Nove Mesto auf dem Programm von "ZDF SPORTextra".

Darüber hinaus gibt es im Rahmen der langen Sportsendestrecken von Freitag, 5. März, bis Sonntag, 7. März 2021, mit Ski alpin, Snowboard, Shorttrack und der Zusammenfassung des DEL-Freitagsspiels Augsburger Panther - ERC Ingolstadt noch Wintersport satt.

ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt am Wochenende durch das Wintersportprogramm.

Die ZDF-Sportübertragungen in der Übersicht:

Mittwoch, 3. März 2021 13.00 - 15.00 Uhr: Nordische Ski-WM: Männer (15 km Freistil) / Snowboard-WM, Rogla/Slowenien 17.05 - 19.00 Uhr: Nordische Ski-WM: Skispringen Frauen Donnerstag, 4. März 2021 10.55 - 12.00 Uhr: Nordische Ski-WM: Nordische Kombination Springen / 13.00 - 14.25 Uhr: Nordische Ski-WM: 4x5 km-Staffel Frauen / Snowboardcross, Bakuriani/Georgien 15.10 - 17.30 Uhr: Nordische Ski-WM: Nordische Kombination 10 km Langlauf / Biathlon-Weltcup Nove Mesto: 4x6 km-Staffel Frauen ZDF-Livestream 17.30 Uhr: Nordische Ski-WM: Skispringen Qualifikation Männer Freitag, 5. März 2021 11.15 - 19.00 Uhr: Nordische Ski-WM: 4x10 km-Staffel Männer / Skispringen Männer, Großschanze / Ski alpin: Abfahrt Männer, Saalbach-Hinterglemm / Snowboardcross, Bakuriani/Georgien / Biathlon-Weltcup Nove Mesto: 4x7,5 km-Staffel Männer Samstag, 6. März 2021 9.50 - 19.00 Uhr: Nordische Ski-WM: Nordische Kombination, Teamsprint / Langlauf 30 km Frauen / Skispringen Männer Team / Ski alpin: Abfahrt Männer Saalbach-Hinterglemm / Riesenslalom Frauen, Jasna/Slowakei / Biathlon-Weltcup Nove Mesto: Sprint Frauen und Männer/ DEL Freitagsspiel / Shorttrack-WM, Dordrecht/Niederlande Sonntag, 7. März 2021 10.15 - 17.00 Uhr: Nordische Ski-WM: Langlauf 50 km Männer / Ski alpin: Slalom Frauen, Jasna/Slowakei / Super-G Männer Saalbach-Hinterglemm / Biathlon-Weltcup Nove Mesto: Verfolgung Frauen und Männer / Shorttrack-WM, Dordrecht/Niederlande

