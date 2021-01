funk setzt Schwerpunkt zum Thema Leben mit Behinderung

ZDF

Was bewegt und beschäftigt Menschen mit Behinderung? Und wo müssen Gesellschaft und Politik bei der Inklusion nachbessern? Ab Montag, 1. Februar 2021, beteiligen sich insgesamt 15 funk-Formate an einem Schwerpunkt, in dessen Mittelpunkt das Thema Leben mit Behinderung steht. Die dazugehörigen Videos erscheinen auf Instagram, YouTube und funk.net. Mit "Aurel", "follow me.reports", "MrWissen2go Geschichte", "Pocket Money" und "represent" sind auch fünf Formate, die das ZDF für funk produziert, beim Themenschwerpunkt dabei.

In einem Clip auf dem Instagram-Kanal "Aurel" widmen sich Aurel und Shugaa dem Thema Alltagsdiskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Der Beitrag macht deutlich , wie ungerecht Menschen mit Behinderung behandelt werden und ist ab Freitag, 5. Februar 2021, auf Instagram und funk.net verfügbar.

"follow me.reports" besucht am Mittwoch, 3. Februar 2021, 15.00 Uhr, Dominik, der als Frühchen zur Welt kam, durch eine Hirnschädigung verursachte Bewegungsstörungen hat und im Rollstuhl sitzt. Mit seinen Wheel-Talk-Videos auf TikTok begeistert er über 227.000 Followerinnen und Follower. Mit Host Pablo spricht Dominik über seine Jugend, seine bisherigen Erfahrungen beim Dating und darüber, welche Vorurteile ihn am meisten aufregen.

Euthanasie - so nannten die Nationalsozialisten die systematische Ermordung von Menschen mit körperlicher Behinderung oder mit psychischen Erkrankungen. Rund 300.000 Menschen fielen diesen Gräueltaten zum Opfer. Am Donnerstag, 4. Februar 2021, 16.00 Uhr, erscheint auf YouTube und funk.net ein Video von "MrWissen2go Geschichte", das sich mit den Hintergründen der Euthanasie-Morde beschäftigt. Mirko Drotschmann klärt die Frage, ob es Widerstand gegeben hat, und befasst sich mit der Erinnerungskultur.

In "Pocket Money" hat sich Dirk am Mittwoch, 3. Februar 2021, 15.00 Uhr, zu einem Facetime-Call mit Influencerin Gina verabredet. Gina, die sich auf Instagram "Die einarmige Prinzessin" nennt, hat bei einem Motorradunfall einen Arm verloren und lebt seitdem mit einer Hightech-Prothese. Dirk will klären, welche finanziellen Belastungen nach einem derartigen Unfall auf einen zukommen können und wie viel eine solche Hightech-Prothese kostet.

In Hessen bekommt ein Blinder mehr Blindengeld als in Niedersachsen - sogar fast doppelt so viel. Benachteiligt der Föderalismus behinderte Menschen? "represent" stellt am Donnerstag, 4. Februar 2021, 16.30 Uhr, die Frage, was in der Politik getan wird, damit in Deutschland die gleichen Lebensbedingungen für alle Menschen mit Behinderung herrschen - unabhängig von dem Bundesland, in dem sie leben.

In der Themenwoche beleuchten insgesamt 15 funk-Formate, wie sich das Leben von Menschen mit Behinderung in Deutschland gestaltet. Mit dabei sind neben "Aurel", "follow me.reports", "MrWissen2go Geschichte", "Pocket Money" und "represent" auch "Bubbles", "Der Biograph", "Deutschland3000", "DIE DA OBEN!", "Glanz&Natur", "Hand Drauf", "Leeroy", "OZON", "reporter" und "STRG_F".

