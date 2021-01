ZDF

Zehn Jahre "Frühling": Vier neue Folgen der ZDF-"Herzkino"-Reihe

Zum zehnjährigen Jubiläum von "Frühling" zeigt das ZDF vier neue Filme der "Herzkino"-Reihe: Ab Sonntag, 31. Januar 2021, 20.15 Uhr, ist Simone Thomalla an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen wieder in der Hauptrolle als Dorfhelferin Katja Baumann zu sehen. Alle Filme sind bereits ab Samstag, 30. Januar 2021, in der ZDFmediathek verfügbar. In durchgehenden und wiederkehrenden Rollen spielen Christoph M. Ohrt, Kristo Ferkic, Johannes Herrschmann, Julia Beautx, Caroline Ebner, Aniya Wendel, Nadine Wrietz und Marco Girnth. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Filmen in der Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zehn-jahre-fruehling/ Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/fruehling "Herzkino" in der ZDFmediathek: https://herzkino.zdf.de https://twitter.com/ZDFpresse

