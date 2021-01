ZDF

ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots)

Donnerstag, 28. Januar 2021, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gast: Horst Evers, Autor, Kabarettist, "Wer alles weiß, hat keine Ahnung" Corona-Update - Talk mit Medizinjournalist Dr. Specht Winterharte Sukkulente - Aktion mit Garten-Experte Elmar Mai Gemüselasagne - Mario Kotaska kocht vegetarisch Ein Jahr Corona in Deutschland - Gedächtnisprobleme durch das Virus Donnerstag, 28. Januar 2021, 12.35 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Abzocke bei Tests und Masken - Was darf wie viel kosten? Expedition: Berlin-Florakiez - Der Traum von einer Ziegenherde Küchenträume - Jankas glutenfreie Brötchen Donnerstag, 28. Januar 2021, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte Mit dem Fahrrad nach Vietnam - Abenteuer auf zwei Rädern Donnerstag, 28. Januar 2021, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Florian Weiss Interview mit Viktor & Rolf - Die Designer über Mode und Corona Beauty-Geheimnisse der Stars - Was Promis für die Schönheit tun Donnerstag, 28. Januar 2021, 22.15 Uhr maybrit illner Thema: Virus ohne Grenzen - Hat Europa die Kontrolle verloren? Gäste: Peter Altmaier, CDU, Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner, FDP, Partei- und Fraktionsvorsitzender Daniel Cohn-Bendit, B'90/Grüne, Langjähriger EU-Abgeordneter, Autor Tonia Mastrobuoni, Deutsch-italienische Journalistin Diana Zimmermann, Leiterin ZDF-Studio London

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell