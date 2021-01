ZDF

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!! Sonntag, 14. Februar 2021, 9.03 Uhr sonntags "Ich mach' mein Ding" - jung, erfolgreich und mit Herzblut "sonntags" begleitet fünf junge Erwachsene auf ihrem beruflichen Weg und fragt: Was treibt sie an, was ist ihr Ziel? Und: Wie wirkt sich Corona auf ihren Berufsweg aus? Zu Wort kommen ein Musikstudent, eine Autorin, die gerade ihren ersten Literaturpreis gewonnen hat, ein Mann, der in Sachsen das Familienunternehmen übernimmt, eine Abiturientin über ihre Zukunftspläne und ein Medizinstudent, der beim Impfen hilft.

